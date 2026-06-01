Премьер Литвы: Украине не разрешали пускать дроны из стран Балтии в Россию

- Премьер-министр Литвы Инга Ругинене отрицает, что страны Балтии позволили Украине использовать их территорию для нанесения ударов беспилотниками вглубь России.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене отрицает, что страны Балтии позволили Украине использовать их территорию для нанесения ударов беспилотниками вглубь России.
"Мы очень четко и ответственно заявили, и я еще раз повторяю: страны Балтии никогда не предоставляли свое воздушное пространство и территории для ударов беспилотников по целям в России", - приводит слова Ругинене на пресс-конференции портал LRT (Литовское радио и телевидение).
В середине апреля власти Эстонии, Латвии и Литвы тоже утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России. Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев ранее заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.