Удары ВСУ делают невозможной мирную жизнь Энергодара, заявил Лихачев
19:15 01.06.2026
Удары ВСУ делают невозможной мирную жизнь Энергодара, заявил Лихачев

Лихачев: циничные удары ВСУ делают невозможной обычную мирную жизнь Энергодара

Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
  • Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что удары ВСУ целенаправленно наносятся по гражданским целям в Энергодаре.
  • За последние полтора месяца в Энергодаре погибло пять человек, пятнадцать получили ранения, в том числе 1 июня.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Удары ВСУ, наносимые с жестоким цинизмом, целенаправленно делают невозможной обычную мирную жизнь Энергодара, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев в телефонном разговоре с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"В ходе разговора Алексей Лихачев подчеркнул, что эти удары с жестоким цинизмом заведомо наносятся по гражданским целям – по социальным объектам, жилым массивам города, школам, детским садам, роддому в Энергодаре. ВСУ целенаправленно делают невозможной обычную мирную жизнь", - говорится в сообщении "Росатома".
Отмечается, что за последние полтора месяца погибло пять человек, пятнадцать получили ранения, в том числе 1 июня, среди них – мирные жители Энергодара, и каждый новый день приносит очередную серию атак.
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
