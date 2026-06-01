Удары ВСУ делают невозможной мирную жизнь Энергодара, заявил Лихачев

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Удары ВСУ, наносимые с жестоким цинизмом, целенаправленно делают невозможной обычную мирную жизнь Энергодара, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев в телефонном разговоре с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Отмечается, что за последние полтора месяца погибло пять человек, пятнадцать получили ранения, в том числе 1 июня, среди них – мирные жители Энергодара, и каждый новый день приносит очередную серию атак.