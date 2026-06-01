Лихачев указал Гросси на отсутствие должной реакции МАГАТЭ на удары по ЗАЭС

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев в телефонном разговоре с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси отметил, что отсутствие должной реакции секретариата МАГАТЭ на удары ВСУ по территории Запорожской АЭС дает зеленый свет Киеву на удары по ядерным объектам, что чревато катастрофой.