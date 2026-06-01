Лихачев указал Гросси на отсутствие должной реакции МАГАТЭ на удары по ЗАЭС

- Глава "Росатома" Алексей Лихачев отметил, что отсутствие должной реакции МАГАТЭ на удары ВСУ по Запорожской АЭС может привести к новым атакам на ядерные объекты.
- В "Росатоме" считают, что атака на основное оборудование АЭС создает прямую угрозу для ЗАЭС.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев в телефонном разговоре с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси отметил, что отсутствие должной реакции секретариата МАГАТЭ на удары ВСУ по территории Запорожской АЭС дает зеленый свет Киеву на удары по ядерным объектам, что чревато катастрофой.
"Алексей Лихачев особо отметил, что отсутствие должной реакции со стороны секретариата МАГАТЭ на происходящее дает по сути зеленый свет украинским военным формированиям на нанесение ударов по ядерным объектам, что чревато катастрофическими последствиями – и не только для России и Украины", - говорится в сообщении "Росатома".
Сам Лихачев назвал такое молчание неадекватным.
"По требованию министерства иностранных дел была донесена (до Гросси - ред.) позиция о неадекватности реакции, об отсутствии полной реакции на все, что происходит сегодня на Запорожской АЭС и в Энергодаре", - сказал Лихачев, комментируя разговор с Гросси.
"Росатом" напомнил, что украинский боевой дрон в субботу поразил здание машинного зала шестого энергоблока станции. "Это – первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным повреждением здания. Подобные действия создают прямую угрозу для ЗАЭС", - указывается в сообщении.