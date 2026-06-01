18:47 01.06.2026 (обновлено: 19:34 01.06.2026)
Лихачев потребовал от Гросси публично оценить преступления ВСУ против ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава "Росатома" потребовал от гендиректора МАГАТЭ публично дать внятную оценку действий Киева в отношении Запорожской АЭС и Энергодара.
  • Лихачев и Гросси обсудили безопасность Запорожской АЭС на фоне усилившихся ударов ВСУ.
  • Глава "Росатома" подчеркнул, что молчание и отсутствие оценок со стороны МАГАТЭ могут привести к дальнейшей эскалации.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев потребовал от гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси публично дать внятную оценку преступлений Киева против Запорожской АЭС и Энергодара, сообщил "Росатом".
Лихачев и Гросси по телефону в понедельник обсудили безопасность Запорожской АЭС на фоне резко усилившихся ударов ВСУ.
"Он (Лихачев - ред.) потребовал от Рафаэля Гросси публично дать внятную оценку преступлений Киева против ЗАЭС и Энергодара, а также признать, что единственной реальной угрозой безопасности ЗАЭС остаются непрекращающиеся украинские атаки", - говорится в сообщении.
"Ответ руководства Международного ядерного агентства состоит в том, что принципиально наши оценки поддерживаются, но мы потребовали все-таки более жесткой, однозначной реакции, с указанием первопричин всех рисков, которые нарушают, я бы даже сказал, попирают все принципы, все столпы безопасности, столь ярко провозглашенные руководством Международного ядерного агентства. Будем надеяться, что последует более точная реакция с указанием и авторов, и причин всех этих ударов", - сказал глава "Росатома".
По его словам, российская сторона будет ждать более глубокого погружения руководства МАГАТЭ в происходящее.
"Молчание, отсутствие оценок, персонификации рисков – это фактически зеленый свет для дальнейшей эскалации. В этом была главная мысль нашего выступления. Я очень надеюсь, что партнеры из МАГАТЭ услышали эти слова", - подчеркнул Лихачев.
Специальная военная операция на УкраинеАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЭнергодарМАГАТЭ
 
 
