Лихачев потребовал от Гросси публично оценить преступления ВСУ против ЗАЭС

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев потребовал от гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси публично дать внятную оценку преступлений Киева против Запорожской АЭС и Энергодара, сообщил "Росатом".
Лихачев и Гросси по телефону в понедельник обсудили безопасность Запорожской АЭС на фоне резко усилившихся ударов ВСУ.
Лихачев прокомментировал разговор с Гросси.
"Ответ руководства Международного ядерного агентства состоит в том, что принципиально наши оценки поддерживаются, но мы потребовали все-таки более жесткой, однозначной реакции, с указанием первопричин всех рисков, которые нарушают, я бы даже сказал, попирают все принципы, все столпы безопасности, столь ярко провозглашенные руководством Международного ядерного агентства. Будем надеяться, что последует более точная реакция с указанием и авторов, и причин всех этих ударов", - сказал глава "Росатома".
По его словам, российская сторона будет ждать более глубокого погружения руководства МАГАТЭ в происходящее.
"Молчание, отсутствие оценок, персонификации рисков – это фактически зеленый свет для дальнейшей эскалации. В этом была главная мысль нашего выступления. Я очень надеюсь, что партнеры из МАГАТЭ услышали эти слова", - подчеркнул Лихачев.