Лихачев и Гросси обсудили безопасность Запорожской АЭС
18:44 01.06.2026 (обновлено: 19:37 01.06.2026)
Лихачев и Гросси обсудили безопасность Запорожской АЭС

Лихачев и Гросси обсудили безопасность ЗАЭС на фоне усилившихся ударов ВСУ

Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник по телефону обсудили безопасность Запорожской АЭС на фоне резко усилившихся ударов ВСУ, сообщил "Росатом".
"Вечером 1 июня состоялся телефонный разговор генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Главной и единственной темой разговора стал вопрос обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) на фоне резко усилившихся ударов ВСУ по станции и ее городу-спутнику Энергодару", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Лихачев и Гросси подтвердили важность поддержания постоянного диалога по ситуации на Запорожской АЭС.
"Мы продолжим контакты очные и на этой неделе. На начало июля запланированы так называемые межведомственные консультации, где более широкий круг руководителей МАГАТЭ сядет за один стол с представителями министерства иностранных дел, министерства обороны, Ростехнадзора, "Росатома", конечно", - сказал Лихачев, комментируя разговор с Гросси.
По словам главы "Росатома", в деталях будет обсуждаться положение дел и дальнейшие пути деэскалации и снятия рисков ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС.
"Но для нас будет очень важно услышать сейчас, какова реакция, какова практика, каково практическое действие в ответ на непрекращающуюся эскалацию со стороны ВСУ", - подчеркнул Лихачев.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСМАГАТЭАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
