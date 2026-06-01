Лихачев и Гросси обсудили безопасность Запорожской АЭС

Главной темой разговора стала безопасность Запорожской АЭС на фоне усилившихся ударов ВСУ.

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник по телефону обсудили безопасность Запорожской АЭС на фоне резко усилившихся ударов ВСУ, сообщил "Росатом".

Отмечается, что Лихачев и Гросси подтвердили важность поддержания постоянного диалога по ситуации на Запорожской АЭС

"Мы продолжим контакты очные и на этой неделе. На начало июля запланированы так называемые межведомственные консультации, где более широкий круг руководителей МАГАТЭ сядет за один стол с представителями министерства иностранных дел, министерства обороны, Ростехнадзора , "Росатома", конечно", - сказал Лихачев, комментируя разговор с Гросси.

По словам главы "Росатома", в деталях будет обсуждаться положение дел и дальнейшие пути деэскалации и снятия рисков ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС.