В Ленинградской области прекратили работу секты "Исход/Еxodus"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Силовики прекратили работу секты "Исход/Еxodus" в Ленинградской области, где ее глава следила за людьми с помощью камер, отбирала деньги и пенсии, а также заставляла покупать литературу ее авторства, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Поводом для проведения оперативных мероприятий стали многочисленные жалобы родственников людей, попавших под влияние главы секты Валентины Кузнецовой. Дело в том, что адептами секты становились в основном люди пожилого возраста, у которых попросту забирали все накопления и пенсии", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет о секте "Исход/Еxodus", резиденция которой находилась во Всеволожском районе Ленобласти.

"В ходе разбирательств выяснилось, что за годы существования секты Кузнецова сумела втянуть в организацию несколько сотен человек. При этом каждый член секты был обязан ежемесячно сдавать на "общие нужды" около 7 тысяч рублей и закупать литературу с курсами лекций Кузнецовой еще на 10-15 тысяч", - добавили правоохранители.

При обследовании помещений силовики установили, что глава секты жила в отдельном доме на территории резиденции секты. В этом доме было обнаружено более 10 миллионов рублей наличными, а также множество драгоценных изделий.

« "Сами же адепты Кузнецовой жили в других помещениях на земельном участке и использовались в качестве прислуги. Также установлено, что все застройки и территория секты были оснащены скрытой аппаратурой слежения для тотального контроля "подчиненных" Кузнецовой, а среди жильцов выявили граждан Украины , чьи родственники воюют в рядах ВСУ ", - подчеркнули в силовых структурах.