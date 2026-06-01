В Ленинградской области прекратили работу секты "Исход/Еxodus"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Силовики прекратили работу секты "Исход/Еxodus" в Ленинградской области, где ее глава следила за людьми с помощью камер, отбирала деньги и пенсии, а также заставляла покупать литературу ее авторства, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Поводом для проведения оперативных мероприятий стали многочисленные жалобы родственников людей, попавших под влияние главы секты Валентины Кузнецовой. Дело в том, что адептами секты становились в основном люди пожилого возраста, у которых попросту забирали все накопления и пенсии", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что речь идет о секте "Исход/Еxodus", резиденция которой находилась во Всеволожском районе Ленобласти.
"В ходе разбирательств выяснилось, что за годы существования секты Кузнецова сумела втянуть в организацию несколько сотен человек. При этом каждый член секты был обязан ежемесячно сдавать на "общие нужды" около 7 тысяч рублей и закупать литературу с курсами лекций Кузнецовой еще на 10-15 тысяч", - добавили правоохранители.
При обследовании помещений силовики установили, что глава секты жила в отдельном доме на территории резиденции секты. В этом доме было обнаружено более 10 миллионов рублей наличными, а также множество драгоценных изделий.
"Сами же адепты Кузнецовой жили в других помещениях на земельном участке и использовались в качестве прислуги. Также установлено, что все застройки и территория секты были оснащены скрытой аппаратурой слежения для тотального контроля "подчиненных" Кузнецовой, а среди жильцов выявили граждан Украины, чьи родственники воюют в рядах ВСУ", - подчеркнули в силовых структурах.
В настоящее время деятельность секты прекращена, в отношении Кузнецовой составлен административный протокол о нарушении законодательства о религиозных объединениях. Также следственными органами рассматривается вопрос о возбуждении в ее отношении уголовного дела о создании некоммерческой организации, посягающий на личность и права граждан.
