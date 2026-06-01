Апелляция не стала снижать взыскание с "Крыльев Советов" в пользу приставов
17:04 01.06.2026
Апелляция не стала снижать взыскание с "Крыльев Советов" в пользу приставов

Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
  • Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с решением нижестоящего суда, который отказал футбольному клубу "Крылья Советов" в уменьшении исполнительского сбора на 16 миллионов рублей в пользу ФССП.
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, который отказал самарскому футбольному клубу "Крылья Советов", просившему уменьшить на 16 миллионов рублей размер исполнительского сбора в пользу Федеральной службы судебных приставов.
Как следует из материалов, изученных РИА Новости, апелляционная инстанция в понедельник отклонила жалобу клуба на вынесенное в апреле определение арбитражного суда Москвы.
Ходатайство клуба об уменьшении сбора рассматривалось в рамках дела по иску ООО "РТ-Капитал", структуры "Ростеха", о взыскании с "Крыльев Советов" более 928 миллионов рублей долга. Суд первой инстанции в июле 2025 года полностью удовлетворил иск. Решение вступило в силу в октябре после того, как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ответчика.
Как сообщил представитель клуба в суде первой инстанции, 1 декабря было открыто исполнительное производство по взысканию долга, а спустя несколько дней приставы издали постановление о взыскании с должника более 64 миллионов рублей исполнительского сбора.
По словам юриста клуба, уже в феврале "Крылья Советов" полностью погасили долг перед взыскателем и выплатили приставам 75% исполнительского сбора. В своем обращении в суд клуб попросил уменьшить этот сбор на оставшиеся 25% - это чуть более 16 миллионов рублей.
Представитель ответчика просил суд учесть социальную значимость клуба, его "максимально добросовестное поведение", когда за два месяца за счет собственных и привлеченных средств был погашен долг в 1 миллиард рублей, а также тяжелое материальное положение.
Остальные участники дела своих представителей на заседание суда не прислали. ФССП в письменном отзыве просила ходатайство отклонить, сообщила судья.
В Telegram-канале самарской футбольной команды 2 февраля сообщалось, что клуб полностью выплатил долг "РТ-Капиталу".
