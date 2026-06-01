Апелляция не стала снижать взыскание с "Крыльев Советов" в пользу приставов

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, который отказал самарскому футбольному клубу "Крылья Советов", просившему уменьшить на 16 миллионов рублей размер исполнительского сбора в пользу Федеральной службы судебных приставов.

Как следует из материалов, изученных РИА Новости, апелляционная инстанция в понедельник отклонила жалобу клуба на вынесенное в апреле определение арбитражного суда Москвы

Ходатайство клуба об уменьшении сбора рассматривалось в рамках дела по иску ООО "РТ-Капитал", структуры " Ростеха ", о взыскании с " Крыльев Советов " более 928 миллионов рублей долга. Суд первой инстанции в июле 2025 года полностью удовлетворил иск. Решение вступило в силу в октябре после того, как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ответчика.

Как сообщил представитель клуба в суде первой инстанции, 1 декабря было открыто исполнительное производство по взысканию долга, а спустя несколько дней приставы издали постановление о взыскании с должника более 64 миллионов рублей исполнительского сбора.

По словам юриста клуба, уже в феврале "Крылья Советов" полностью погасили долг перед взыскателем и выплатили приставам 75% исполнительского сбора. В своем обращении в суд клуб попросил уменьшить этот сбор на оставшиеся 25% - это чуть более 16 миллионов рублей.

Представитель ответчика просил суд учесть социальную значимость клуба, его "максимально добросовестное поведение", когда за два месяца за счет собственных и привлеченных средств был погашен долг в 1 миллиард рублей, а также тяжелое материальное положение.

Остальные участники дела своих представителей на заседание суда не прислали. ФССП в письменном отзыве просила ходатайство отклонить, сообщила судья.