Путин и Пашинян по телефону обсудили итоги заседания ВЕЭС

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян поговорили по телефону о недавнем саммите ЕАЭС в Казахстане.

"Обсуждены итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета", — говорится на сайте Кремля.

В пресс-службе премьера уточнили, что Пашинян поблагодарил Путина за поддержку по некоторым вопросам, вызывающим разночтения. Лидеры договорились продолжить очные контакты при удобном случае.

На саммите в Астане участники ЕАЭС обсудили планы Еревана вступить в Евросоюз. Пашинян на нем отсутствовал, сославшись на занятость из-за предвыборной кампании. По итогам встречи Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия призвали Армению в ближайшее время провести референдум на эту тему.

Путин ранее отмечал, что республике следует как можно скорее решить вопрос об участии в Евразийском экономическом союзе. Он подчеркивал, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится.

Президент предупредил, что Ереван при выходе из ЕАЭС потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам, а мигрантам из Армении придется покупать патенты для работы в России. Кроме того, вырастут цены на топливные ресурсы для Армении, что обойдется ей в 14 процентов ВВП.