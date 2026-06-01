12:17 01.06.2026 (обновлено: 15:16 01.06.2026)
Кремль: Путин и Пашинян по телефону обсудили итоги заседания ВЕЭС в Астане

Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поговорил по телефону с Пашиняном.
  • Они стран обсудили итоги саммита ЕАЭС, состоявшегося в Казахстане на прошлой неделе.
  • Премьер Армении поблагодарил президента за поддержку по ряду вопросов, вызывающих разночтения.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян поговорили по телефону о недавнем саммите ЕАЭС в Казахстане.
"Обсуждены итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета", — говорится на сайте Кремля.
В пресс-службе премьера уточнили, что Пашинян поблагодарил Путина за поддержку по некоторым вопросам, вызывающим разночтения. Лидеры договорились продолжить очные контакты при удобном случае.
На саммите в Астане участники ЕАЭС обсудили планы Еревана вступить в Евросоюз. Пашинян на нем отсутствовал, сославшись на занятость из-за предвыборной кампании. По итогам встречи Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия призвали Армению в ближайшее время провести референдум на эту тему.
Путин ранее отмечал, что республике следует как можно скорее решить вопрос об участии в Евразийском экономическом союзе. Он подчеркивал, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится.
Президент предупредил, что Ереван при выходе из ЕАЭС потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам, а мигрантам из Армении придется покупать патенты для работы в России. Кроме того, вырастут цены на топливные ресурсы для Армении, что обойдется ей в 14 процентов ВВП.
При этом Путин пояснил, что любые экономические решения Еревана по сближению с Евросоюзом не испортят гуманитарные связи с Москвой.
