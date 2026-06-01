Число специальностей для образовательного кредита в 2026 году сократится

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число специальностей, по которым можно взять льготный образовательный кредит, в приемную кампанию 2026 года сократится, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Число специальностей, по которым можно взять (льготный образовательный кредит - ред.), сократится с учетом приоритетов, которые есть в экономике", - сказал Фальков

Он отметил, что в этом году корректировка сделана с учетом кадровых потребностей в таких сферах, как здравоохранение, образование и инженерно-технический блок, связанный с обеспечением технологического лидерства и суверенитета.

"Всего несколько сот специальностей и направлений, по которым можно взять образовательный кредит на очень выгодных условиях", - подчеркнул министр.