Число специальностей для образовательного кредита в 2026 году сократится
23:04 01.06.2026
Число специальностей для образовательного кредита в 2026 году сократится

Знак процента. Архивное фото
Знак процента. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число специальностей, по которым можно взять льготный образовательный кредит, сократится в приемную кампанию 2026 года.
  • Корректировка специальностей сделана с учетом кадровых потребностей в сферах здравоохранения, образования и инженерно-технического блока.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число специальностей, по которым можно взять льготный образовательный кредит, в приемную кампанию 2026 года сократится, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Число специальностей, по которым можно взять (льготный образовательный кредит - ред.), сократится с учетом приоритетов, которые есть в экономике", - сказал Фальков ИС "Вести".
Он отметил, что в этом году корректировка сделана с учетом кадровых потребностей в таких сферах, как здравоохранение, образование и инженерно-технический блок, связанный с обеспечением технологического лидерства и суверенитета.
"Всего несколько сот специальностей и направлений, по которым можно взять образовательный кредит на очень выгодных условиях", - подчеркнул министр.
Приемная кампания в российских вузах продлится с 20 июня по 15 августа.
