В НАСА сделали заявление о лунной миссии и опыте работы с Россией на МКС

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Опыт совместной работы с Россией на Международной космической станции (МКС) полезен для лунной миссии США, заявил в интервью РИА Новости глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.
В марте американское космическое агентство объявило, что будет работать над поэтапным созданием постоянной базы на Луне. НАСА планирует построить базу в три этапа. Сперва на спутник Земли должны доставить транспорт, создать базовую энергетическую, научную и коммуникационную инфраструктуру. Вторым этапом планируется создать подобие земной обитаемой инфраструктуры и логистики с разработками иностранных космических агентств. Заключительным этапом, как ожидается, станет обеспечение возможности длительного пребывания человека на Луне.