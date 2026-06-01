Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА расторг контракт с Провольневым - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:08 01.06.2026 (обновлено: 17:36 01.06.2026)
ЦСКА расторг контракт с Провольневым

ЦСКА расторг контракт с Провольневым по соглашению сторон

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладислав Провольнев
Владислав Провольнев - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Владислав Провольнев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владислав Провольнев покинул московский ЦСКА.
  • По истечении контрактов клуб также покинули Ник Эберт, Данила Моисеев и Сергей Калинин.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Гагарина защитник Владислав Провольнев покинул московский ЦСКА, сообщается в Telegram-канале армейского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Провольнев и ЦСКА расторгли контракт по соглашению сторон.
Также сообщается, что ЦСКА по истечении контрактов покинули защитник Ник Эберт, нападающий Данила Моисеев, а также олимпийский чемпион 2018 года и обладатель Кубка Гагарина 2019 года в составе "красно-синих" Сергей Калинин, который выступал за ЦСКА в 2018-2020 годах и вернулся в столичный клуб по ходу прошлого сезона.
Провольневу 31 год, он выступал за ЦСКА с сезона-2021/22, сыграл 289 матчей и набрал 69 очков (18 шайб + 51 передача) при показателе полезности "+35". В 2022 и 2023 годах он вместе с "красно-синими" завоевал Кубок Гагарина. Также в КХЛ он выступал за московский "Спартак" и череповецкую "Северсталь".
Эпизод матча Металлург - Ак Барс - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Американский хоккеист Барак покинул "Металлург"
Вчера, 16:52
 
ХоккейСпортВладислав ПровольневДанила МоисеевНик ЭбертСеверстальКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    76
    53
  • Футбол
    Завершен
    Австрия
    Тунис
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала