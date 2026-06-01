ЦСКА расторг контракт с Провольневым

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Гагарина защитник Владислав Провольнев покинул московский ЦСКА, сообщается в Telegram-канале армейского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Провольнев и ЦСКА расторгли контракт по соглашению сторон.
Также сообщается, что ЦСКА по истечении контрактов покинули защитник Ник Эберт, нападающий Данила Моисеев, а также олимпийский чемпион 2018 года и обладатель Кубка Гагарина 2019 года в составе "красно-синих" Сергей Калинин, который выступал за ЦСКА в 2018-2020 годах и вернулся в столичный клуб по ходу прошлого сезона.
Провольневу 31 год, он выступал за ЦСКА с сезона-2021/22, сыграл 289 матчей и набрал 69 очков (18 шайб + 51 передача) при показателе полезности "+35". В 2022 и 2023 годах он вместе с "красно-синими" завоевал Кубок Гагарина. Также в КХЛ он выступал за московский "Спартак" и череповецкую "Северсталь".
