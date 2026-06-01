Мужланы ржут, а стыдно ей: красавица Константинова стала популярнее актрис

Она очень красива, но у нее никогда не было покровителя. Побеждала Загитову, безнадежно проигрывала юниоркам, была в депрессии после карьеры, а потом внезапно стала популярнее многих актрис. РИА Новости рассказывает, как Станислава Константинова стала звездой в неожиданной сфере.

Ушла к Плющенко, но не заинтересовала его

Красавица Стася могла бы стать моделью, актрисой или построить карьеру в любой интеллектуальной сфере, но с шести лет начала заниматься фигурным катанием. Еще ребенком попав к тренеру Валентине Чеботаревой, она почти всю свою карьеру оставалась верна ей и родному Санкт-Петербургу. Там Константинова добилась самых лучших своих результатов - бронза юниорского первенства России, дважды четвертое место взрослого чемпионата России, бронза Универсиады и серебро этапа Гран-при в Хельсинки.

Она соревновалась в одно время с Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой, Анной Погорилой и Еленой Радионовой. А когда Стасе было уже восемнадцать, в свет вышло мощнейшее трио Трусова-Щербакова-Косторная. Она сразу стала проигрывать им в силу объективно более слабого прыжкового набора, но на чемпионат Европы-2019 поехала номинально первым номером. Потому что на чемпионате России стала четвертой, то есть первой после ТЩК, обойдя и действующую олимпийскую чемпионку Загитову, и других классных спортсменок.

Ее катание всегда было атлетичным и силовым, но в то же время по-своему женственным и экспрессивным. Прекрасная фактура, выразительное лицо и интересные программы обеспечили Станиславе зрительскую любовь и интерес СМИ.

Единственное, чего ей не хватало - стабильности. А потом и предельной технической сложности. В свои восемнадцать пыталась выучить тройной аксель, но только пошатнула технику двойного и травмировалась. Дальнейшие результаты пошли на спад, Стася потеряла контакт с тренером и в феврале 2020 года уехала в Москву в академию Евгения Плющенко.

Возможно, в лице нового тренера она искала авторитет, человека с весом в мире российского фигурного катания, кто мог бы отстоять ее интересы на соревнованиях и дать возможности для реализации в ледовых шоу. Но Евгений не был в ней по-настоящему заинтересован. После 16-го места на чемпионате России Константинова взяла паузу, а потом и вовсе завершила карьеру. Ей было 22 года.

Унизили на "Русском вызове"

Наглядный пример отсутствия у Станиславы какого-то покровителя в суровом фигурнокатательном мире - некрасивая история с ее исключением из числа участников турнира "Русский вызов" в 2024 году. Она заявилась по правилам, подготовила номер и костюм, показала все заблаговременно организаторам. Но за сутки до начала мероприятия ей сообщили, что она не будет выступать - якобы ее катание "пустое", у нее нет скорости, а по физическим критериям она не подходит под формат турнира. Хотя никаких подобных ограничений в регламенте турнира не было. В своем Telegram-канале Константинова написала, что была так расстроена, что проплакала два часа: "Не ожидала такого исхода, что такое вообще возможно". По мнению многих болельщиков и журналистов, со Стасей поступили не только несправедливо, но и максимально неуважительно.

Тогда вообще было ощущение, что жизнь испытывает ее на прочность, предлагая все новые и новые испытания. Найти себя после спорта тяжело, особенно если у тебя нет громких титулов, агента, душераздирающей истории и связей.

« "Если честно, как только я закончила, я была просто на нуле. Я обесценивала все свои спортивные достижения. Из-за травмы я не могла кататься, не знала, чем себя занять, я набрала 15 кг, совершенно не нравилась себе внешне. Не понимала, куда двигаться дальше. Моя самооценка была просто уничтожена. Мне понадобилось больше года - думаю, даже два, - чтобы с этим всем справиться", - писала Стася в социальных сетях.

Она продолжила пробиваться сама. И постепенно удалось найти свою нишу, которая еще и вывела на новый уровень ее популярность. Сейчас Константинова частный тренер и постановщик программ для юных фигуристов, и по совместительству одна из самых известных девушек в околохоккее. Она снимается в шоу "Это хоккей, брат!", регулярно посещает матчи КХЛ и участвует в связанных с ними мероприятиях.

Говорящее декольте против жестоких шуток

Пока Станислава не хочет прибиваться к какому-то постоянному тренерскому штабу, чтобы иметь свободный график. При этом она осознает, что до статуса профессионала ей еще далеко: "Как и в любом деле, чтобы стать профи, надо пахать. Пахать везде, всегда. В любое время, на любых катках, с любыми детьми. Иной раз и 13 часов подряд могла пробыть в коньках. Времени не остается ни на что. Адский труд. И дело даже не в деньгах. Работать тренером в кайф чуть-чуть вообще никак не получится. Я в основном работаю на коммерческих сборах и сезонно на постановках. Потому что хочу оставлять время, чтобы пробовать развиваться и в других сферах".

Во время карьеры ее аудитория в социальных сетях была довольно скромной, зато сейчас выросла до 250 тысяч подписчиков. Для сравнения: это почти на 50 тысяч больше, чем у трехкратной чемпионки России Аделии Петросян, ездившей на Олимпиаду в Милан. В 8 раз больше, чем у красотки и чемпионки России в танцах на льду Елизаветы Худайбердиевой. И примерно столько же, сколько у чемпионки Европы и обладательницы нескольких мировых рекордов Алены Косторной.

В хоккей Константинова, как говорит, попала случайно. Она начала сотрудничать с одним из спонсоров шоу, а те, видимо, сразу оценили, какой потенциал пропадает без экрана и эфирного времени. "Это просто стечение обстоятельств. Я люблю хоккей как зритель и не претендую на то, чтобы быть хоккейным экспертом. Мне просто нравится смотреть хоккей, следить за интригами и интересными новостями. Этот спорт очень отличается от фигурного катания, но все же это тот же самый лед, поэтому мне очень интересно", - поделилась Стася в интервью Sportsdaily.

Армия поклонников Константиновой приросла во многом благодаря специфической хоккейной аудитории, но даже эти люди в конечном счете работают на благо Станиславы, создавая активность в ее профиле и под видео с ее участием. И пусть продюсеры шоу отвели ей сомнительную роль говорящего декольте, которое мужланы-соведущие высмеивают всей студией, это все равно никак не отменяет главного - у Константиновой есть не только яркая внешность и красивая фигура, но еще душа и мозги.

Приведем пример, как прожарка Стаси стала частью шоу и породила монстр-мем про "дыру Константиновой", понятный только особому кругу ценителей жестоких шуток. На моменте спотыкания белорусского хоккеиста Степана Фальковского в одном из матчей ведущий шоу "Это хоккей, брат!" экс-хоккеист Никита Филатов шутит, что игрок попал в ту самую выбоину, которая когда-то стала причиной падения Стаси в прокате в Минске. Момент иллюстрируется фотографией с чемпионата мира-2019 и самой большой неудачей Станиславы как фигуристки - она тогда заняла 19-е место, много раз упав.

Далее следует диалог:

Филатов: Смотри, Фальковский спотыкается в том же месте, что и ты.

Константинова: Так это не в Минске было.

Филатов: Неважно, это обобщенно зона на льду называется твоим именем. Это знаменитая дыра Константиновой.

Константинова: Никит, вот ты иногда рот открываешь, и мне хочется со стыда сгореть.

Филатов: Стась, ну шоу же делаем!

Константинова: Это не шоу, это уже "Окна" какие-то.

Филатов: Не "Окна", дыры!

Станислава смеется, закрывает лицо руками и говорит: "Я не могу больше здесь находиться, мне очень плохо". Она не плачет, не убегает из студии и вообще держится бойцом, но ситуация все равно выглядит мерзкой, а юмор - за гранью. Впрочем, люди в комментариях все равно недовольны Стасей - обвиняют ее в недостатке самоиронии и неспособности поддержать разговор не неудобную тему.

Возможно, хук справа в адрес Филатова выглядел бы более самоироничным, но Стася для такого выпада слишком культурная и воспитанная.