Коболли впервые в карьере вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Итальянский теннисист Флавио Коболли обыграл американца Закари Свайду в четвертом круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5) в пользу посеянного под десятым номером Коболли. Свайда является 85-й ракеткой мира. Спортсмены провели на корте 3 часа 19 минут.
Roland Garros ATP
01 июня 2026 • начало в 12:10
Завершен
Коболли впервые сыграет в четвертьфинале "Ролан Гаррос", его соперником станет победитель встречи между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (4-й номер посева) и чилийцем Алехандро Табило.