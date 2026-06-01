Кириенко рассказал, кто выступает экспертами "Разговоров о важном"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Экспертами уроков "Разговоры о важном" часто выступают выдающиеся деятели российской науки, культуры и других сфер, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он подчеркнул, что детям на занятиях "Разговоры о важном" интересны убеждения, мотивации и мечты этих людей.

Всероссийская премия "Разговоры о важном" проводится второй год с целью выявления и поощрения граждан и организаций Российской Федерации, внесших существенный вклад в реализацию цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном". Она призвана подчеркнуть значимость и эффективность проекта "Разговоры о важном" как действенного инструмента воспитания.