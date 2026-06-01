Кириенко рассказал, кто выступает экспертами "Разговоров о важном"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экспертами уроков «Разговоры о важном» часто выступают выдающиеся деятели российской науки, культуры и других сфер.
- Фестиваль «Движения первых» проходит с 30 мая по 1 июня в Москве на ВДНХ, в рамках мероприятия проходит церемония награждения II Всероссийской премии «Разговоры о важном».
- Всероссийская премия «Разговоры о важном» проводится с целью выявления и поощрения граждан и организаций, внесших вклад в реализацию цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном».
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Экспертами уроков "Разговоры о важном" часто выступают выдающиеся деятели российской науки, культуры и других сфер, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Фестиваль "Движения первых" проходит с 30 мая по 1 июня в Москве на ВДНХ, в рамках мероприятия проходит церемония награждения II Всероссийской премии "Разговоры о важном".
"Очень часто экспертами в "Разговорах о важном" выступают великие российские ученые, деятели культуры международного масштаба, крупные руководители", - сказал Кириенко в ходе церемонии.
Он подчеркнул, что детям на занятиях "Разговоры о важном" интересны убеждения, мотивации и мечты этих людей.
Всероссийская премия "Разговоры о важном" проводится второй год с целью выявления и поощрения граждан и организаций Российской Федерации, внесших существенный вклад в реализацию цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном". Она призвана подчеркнуть значимость и эффективность проекта "Разговоры о важном" как действенного инструмента воспитания.