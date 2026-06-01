Кириенко рассказал, что школьники думают о "Разговорах о важном"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Абсолютное большинство школьников (86%) считают урок "Разговоры о важном" полезным предметом в школе, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Фестиваль "Движения первых" проходит с 30 мая по 1 июня в Москве на ВДНХ, в рамках мероприятия проходит церемония награждения II Всероссийской премии "Разговоры о важном".
"Последние опросы ВЦИОМ показывают, что "Разговоры о важном" считают полезными, поддерживают 86% школьников, почти 80% родителей и 94% учителей. Четыре года назад, когда этот проект только начинался, было очень много разговоров, что это никому не нужно, что для учителей это дополнительная нагрузка, что для детей это отвлечение от школьной программы. Вот всего четыре года прошло, и вот такое отношение к этому и родителей, и самих детей, школьников и педагогов", - сказал Кириенко в ходе церемонии.
Всероссийская премия "Разговоры о важном" проводится второй год с целью выявления и поощрения граждан и организаций Российской Федерации, внесших существенный вклад в реализацию цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном". Она призвана подчеркнуть значимость и эффективность проекта "Разговоры о важном" как действенного инструмента воспитания.