В Киеве вновь объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за вечер объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал воздушной тревоги в Киеве прозвучал в 21.49 (совпадает с мск). Также тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и отдельных районах Николаевской и Киевской.
22 июня 2022, 17:18