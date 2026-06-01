Рок-фестиваль "Хранители" впервые пройдет в древнем Болгаре в Татарстане

КАЗАНЬ, 1 июн – РИА Новости. Новый масштабный рок-фестиваль "Хранители", приуроченный к проведению Года единства народов России, состоится в древнем городе Болгар в Татарстане, куда приедут ведущие российские фолк-рок-коллективы и исполнители этномузыки, сообщают организаторы фестиваля.

"Двадцать седьмого июня в Республике Татарстан под открытым небом состоится новый масштабный поволжский рок-фестиваль "Хранители". Событие, приуроченное к объявленному президентом Году единства народов России, соберет в древнем городе Болгар более 20 тысяч зрителей, топовые фолк-рок-коллективы страны и признанных мэтров мировой этномузыки", - говорится в сообщении.

Программа рассчитана на восемь часов непрерывного живого звука - с 15.00 до 23.00. Специально для фестиваля монтируется одна из самых современных концертных площадок в России, оснащенная звуковым и световым шоу-оборудованием последнего поколения. Для тех, кто не сможет присутствовать на фестивале лично, будет организована онлайн-трансляция, которая, по оценке организаторов, соберет не менее 100 тысяч зрителей.