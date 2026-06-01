09:42 01.06.2026
Рок-фестиваль "Хранители" впервые пройдет в древнем Болгаре в Татарстане

© РИА Новости / Алексей Светозарский Болгар в Татарстане
Болгар в Татарстане. Архивное фото
КАЗАНЬ, 1 июн – РИА Новости. Новый масштабный рок-фестиваль "Хранители", приуроченный к проведению Года единства народов России, состоится в древнем городе Болгар в Татарстане, куда приедут ведущие российские фолк-рок-коллективы и исполнители этномузыки, сообщают организаторы фестиваля.
"Двадцать седьмого июня в Республике Татарстан под открытым небом состоится новый масштабный поволжский рок-фестиваль "Хранители". Событие, приуроченное к объявленному президентом Году единства народов России, соберет в древнем городе Болгар более 20 тысяч зрителей, топовые фолк-рок-коллективы страны и признанных мэтров мировой этномузыки", - говорится в сообщении.
Организаторы позиционируют фестиваль "Хранители" как главное музыкальное событие Поволжья на ближайшее десятилетие. На одной сцене сойдутся как "аксакалы" отечественной сцены, так и молодые исполнители из разных регионов РФ.
Главными хедлайнерами фестиваля, как ожидается, станут культовые группы "Чиж", "Мельница" и Нейромонах Феофан. Специальным гостем заявлен тувинский коллектив Huun-Huur-Tu (Хун Хурту), получивший признание за рубежом, номинацию на престижную премию World Music Award и покоривший крупнейшие международные площадки аутентичным горловым пением.
Всего запланировано выступление 9 музыкальных групп, среди которых также "Волга-Волга", Gauga, "ЖиваGо", Rhenium и Inverno Orchestra. Ведущим шоу станет известный казанский радио- и ивент-ведущий Артем Рычев.
Программа рассчитана на восемь часов непрерывного живого звука - с 15.00 до 23.00. Специально для фестиваля монтируется одна из самых современных концертных площадок в России, оснащенная звуковым и световым шоу-оборудованием последнего поколения. Для тех, кто не сможет присутствовать на фестивале лично, будет организована онлайн-трансляция, которая, по оценке организаторов, соберет не менее 100 тысяч зрителей.
Фестиваль пройдет при поддержке Татарстана, Спасского района республики, продюсерского центра Big Twin Music и молодежного медиа "Каен".
 
Республика ТатарстанНовости культурыБолгарРеспублика Татарстан (Татарстан)Россия
 
 
