Клуб КХЛ "Шанхайские драконы" покинули 22 игрока

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клуб КХЛ «Шанхайские драконы» объявил о завершении сотрудничества с 22 игроками.
- Команда заняла девятое место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф в своем первом сезоне после смены названия.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" объявил в своем Telegram-канале о завершении сотрудничества с 22 игроками.
По окончании контракта клуб покинули вратари Андрей Кареев, Дмитрий Шикин, Андрей Тихомиров, защитники Джейк Бишофф, Александр Брынцев, Адам Кленденинг, Бен Харпур, Уайатт Калинюк, Владислав Леонтьев, Уилл Райлли, Дойл Сомерби, Владислав Валенцов, нападающие Александр Бурмистров, Трой Джозефс, Илья Каблуков, Кевин Лабанк, Ник Меркли, Гейдж Куинни, Кирилл Рассказов, Борна Рендулич, Нейт Сукезе, Остин Вагнер.
"Шанхайские драконы" провели первый сезон после смены названия клуба с "Куньлунь Ред Стар". Китайская команда заняла в регулярном чемпионате девятое место в Восточной конференции и не сумела выйти в плей-офф.
