Рейтинг@Mail.ru
Клуб КХЛ "Шанхайские драконы" покинули 22 игрока - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:46 01.06.2026
Клуб КХЛ "Шанхайские драконы" покинули 22 игрока

Клуб КХЛ "Шанхайские драконы" завершил сотрудничество с 22 игроками

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЭпизод матча "Шанхайские Драконы" (Шанхай) - СКА (Санкт-Петербург)
Эпизод матча Шанхайские Драконы (Шанхай) - СКА (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Эпизод матча "Шанхайские Драконы" (Шанхай) - СКА (Санкт-Петербург). Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб КХЛ «Шанхайские драконы» объявил о завершении сотрудничества с 22 игроками.
  • Команда заняла девятое место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф в своем первом сезоне после смены названия.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" объявил в своем Telegram-канале о завершении сотрудничества с 22 игроками.
По окончании контракта клуб покинули вратари Андрей Кареев, Дмитрий Шикин, Андрей Тихомиров, защитники Джейк Бишофф, Александр Брынцев, Адам Кленденинг, Бен Харпур, Уайатт Калинюк, Владислав Леонтьев, Уилл Райлли, Дойл Сомерби, Владислав Валенцов, нападающие Александр Бурмистров, Трой Джозефс, Илья Каблуков, Кевин Лабанк, Ник Меркли, Гейдж Куинни, Кирилл Рассказов, Борна Рендулич, Нейт Сукезе, Остин Вагнер.
"Шанхайские драконы" провели первый сезон после смены названия клуба с "Куньлунь Ред Стар". Китайская команда заняла в регулярном чемпионате девятое место в Восточной конференции и не сумела выйти в плей-офф.
Дмитрий Квартальнов - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Квартальнов стал главным тренером "Локомотива"
Вчера, 18:06
 
ХоккейАндрей КареевДмитрий ШикинАлександр БрынцевШанхайские драконыКХЛ 2025-2026Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    76
    53
  • Футбол
    Завершен
    Австрия
    Тунис
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала