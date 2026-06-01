"Монреаль" хочет подписать долгосрочный контракт с Демидовым - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
17:50 01.06.2026 (обновлено: 17:52 01.06.2026)
"Монреаль" хочет подписать долгосрочный контракт с Демидовым

© Фото : x.com/nhl
Хоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный менеджер "Монреаль Канадиенс" Кент Хьюз заявил, что клуб хочет подписать долгосрочный контракт с российским нападающим Иваном Демидовым.
  • Демидов, выбранный "Монреалем" на драфте НХЛ 2024 года под пятым номером, стал лучшим бомбардиром и ассистентом среди новичков в минувшем регулярном чемпионате, набрав 62 очка.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Кент Хьюз заявил, что клуб рассчитывает подписать долгосрочный контракт с российским нападающим Иваном Демидовым.
Контракт новичка Демидова истекает в конце сезона-2026/27.
"Я знаю, что Ивану нравится играть в Монреале. Мы проведем переговоры с его агентом через несколько недель. Все зависит от того, предпочитает ли игрок краткосрочный или долгосрочный контракт. Мы бы предпочли подписать его на длительный срок", - цитирует Хьюза журналист Марко Д'Амико на своей странице в соцсети X.
Демидову 20 лет, он был выбран "Монреалем" на драфте НХЛ 2024 года под общим пятым номером. В минувшем регулярном чемпионате россиянин стал лучшим бомбардиром и ассистентом среди новичков, набрав 62 очка (19 шайб + 43 передачи) в 82 матчах. Также Демидов набрал 9 (3+6) очков в 19 матчах плей-офф.
