"Торпедо" провело обмен хоккеистами со СКА - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
15:07 01.06.2026 (обновлено: 15:56 01.06.2026)
"Торпедо" провело обмен хоккеистами со СКА

"Торпедо" обменяло Атанасова и Варлакова в СКА на Полякова и компенсацию

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Игрок "Торпедо" Василий Атанасов
Игрок "Торпедо" Василий Атанасов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Игрок "Торпедо" Василий Атанасов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Атанасов и Арсений Варлаков перешли в петербургский СКА из "Торпедо".
  • "Торпедо" получило нападающего Матвея Полякова и денежную компенсацию.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Нападающий Василий Атанасов и защитник Арсений Варлаков перешли в петербургский СКА в результате обмена с "Торпедо", сообщается в Telegram-канале нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Торпедо" взамен получило нападающего Матвея Полякова и денежную компенсацию.
Атанасову 23 года, он сыграл в составе "Торпедо" 226 матчей и набрал 132 очка (71 шайба + 61 передача). В активе 22-летнего Варлакова 44 игры за нижегородскую команду и 6 очков (2+4).
Полякову 21 год, он заработал 29 очков (16+13) за 69 матчей в составе СКА. Нападающий вошел в тройку лучших снайперов петербургской команды по итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/26, а также был претендентом на получение приза лучшему новичку сезона.
