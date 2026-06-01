"Торпедо" провело обмен хоккеистами со СКА

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Нападающий Василий Атанасов и защитник Арсений Варлаков перешли в петербургский СКА в результате обмена с "Торпедо", сообщается в Telegram-канале нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Торпедо" взамен получило нападающего Матвея Полякова и денежную компенсацию.

Атанасову 23 года, он сыграл в составе "Торпедо" 226 матчей и набрал 132 очка (71 шайба + 61 передача). В активе 22-летнего Варлакова 44 игры за нижегородскую команду и 6 очков (2+4).