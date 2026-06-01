00:08 01.06.2026 (обновлено: 00:51 01.06.2026)
Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею

Сборная Финляндии обыграла команду Швейцарии и стала чемпионом мира по хоккею

  Сборная Финляндии обыграла команду Швейцарии в финале чемпионата мира по хоккею и стала победителем турнира.
  Финны в пятый раз завоевали золото чемпионата мира, а швейцарцы в третий раз подряд проиграли в финале.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сборная Финляндии обыграла команду Швейцарии в финале чемпионата мира и стала победителем турнира.
Турнир проходил в Швейцарии. Решающая встреча в Цюрихе завершилась в овертайме со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу финнов, отличился Конста Хелениус (71-я минута).
Чемпионат мира по хоккею
31 мая 2026 • начало в 21:20
Закончен в OT
Швейцария
0 : 1
Финляндия
70:42 • Konsta Helenius
(Антон Лунделль, Микко Летонен)
По ходу турнира сборная Финляндии выиграла шесть из семи матчей на групповом этапе, уступив лишь команде Швейцарии. В четвертьфинале финны были сильнее сборной Чехии, в полуфинале победили канадцев.
Финны в пятый раз завоевали золото чемпионата мира. Также команда девять раз становилась второй и три раза третьей. Сборная Финляндии - олимпийский чемпион 2022 года.
Швейцарцы третий год подряд проиграли в финале чемпионата мира. Всего команда в шестой раз завоевала серебро на мировом первенстве, еще шесть раз швейцарцы становились бронзовыми призерами.
Сборная России не принимала участия в турнире. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В воскресенье президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.
