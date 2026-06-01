Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сборная Финляндии обыграла команду Швейцарии в финале чемпионата мира и стала победителем турнира.

Турнир проходил в Швейцарии. Решающая встреча в Цюрихе завершилась в овертайме со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу финнов, отличился Конста Хелениус (71-я минута).

По ходу турнира сборная Финляндии выиграла шесть из семи матчей на групповом этапе, уступив лишь команде Швейцарии. В четвертьфинале финны были сильнее сборной Чехии, в полуфинале победили канадцев.

Финны в пятый раз завоевали золото чемпионата мира. Также команда девять раз становилась второй и три раза третьей. Сборная Финляндии - олимпийский чемпион 2022 года.

Швейцарцы третий год подряд проиграли в финале чемпионата мира. Всего команда в шестой раз завоевала серебро на мировом первенстве, еще шесть раз швейцарцы становились бронзовыми призерами.