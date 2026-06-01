15:56 01.06.2026
Главный тренер "Локомотива" перейдет на должность консультанта клуба

© РИА Новости / Максим Богодвид
Боб Хартли
Боб Хартли. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Главный тренер "Локомотива" канадец Боб Хартли завершил работу на своем посту и станет консультантом ярославской команды, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В мае "Локомотив" обыграл казанский "Ак Барс" в финальной серии плей-офф КХЛ и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. После победы на турнире Хартли объявил о своем уходе с поста главного тренера.
"В связи с истечением срока действия контракта ХК "Локомотив" благодарит за проделанную работу главного тренера нашей команды Боба Хартли! Сегодня мы рады сообщить, что сотрудничество с Бобом Хартли будет продолжено. В следующем сезоне он станет консультантом "Локомотива". Спасибо, Боб!" - говорится в сообщении клуба.
Хартли 65 лет. Он возглавил "Локомотив" летом 2025 года. Канадец стал первым иностранным тренером, выигравшим два Кубка Гагарина. Ранее специалист завоевал трофей с омским "Авангардом" в сезоне-2020/21, с которым работал с 2018 по 2022 год. Также Хартли возглавлял клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари Флэймз", "Атланта Трэшерз" и "Колорадо Эвеланш", с которым выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2000/01.
