Никитин ответил на вопрос о дефиците авиационного керосина в России
10:17 01.06.2026 (обновлено: 10:18 01.06.2026)
Никитин ответил на вопрос о дефиците авиационного керосина в России

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Министр транспорта Андрей Никитин
Министр транспорта Андрей Никитин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что сейчас дефицита авиационного керосина в России нет.
  • Правительство запретило до 30 ноября вывоз из России авиационного керосина.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сейчас дефицита авиационного керосина в России нет, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Ранее в понедельник правительство РФ запретило до 30 ноября вывоз из России авиационного керосина, в том числе приобретенного на биржевых торгах.
"На текущий момент никакого дефицита (авиационного керосина - ред.) нет. В любом случае, при любой ситуации мы исходим из интересов российских авиакомпаний", - сказал Никитин журналистам.
