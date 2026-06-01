Никитин ответил на вопрос о дефиците авиационного керосина в России

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сейчас дефицита авиационного керосина в России нет, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Ранее в понедельник правительство РФ запретило до 30 ноября вывоз из России авиационного керосина, в том числе приобретенного на биржевых торгах.
"На текущий момент никакого дефицита (авиационного керосина - ред.) нет. В любом случае, при любой ситуации мы исходим из интересов российских авиакомпаний", - сказал Никитин журналистам.
