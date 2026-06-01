Руководитель "КАМАЗ-мастер" оценил свои грузовики после победы в ралли

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Руководитель команды "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев после победы на международном ралли "Такла-Макан" заявил, что данный результат является подтверждением того, что грузовики "КАМАЗ" остаются самыми надежными и быстрыми в мире.