14:52 01.06.2026
Руководитель "КАМАЗ-мастер" оценил свои грузовики после победы в ралли

Руководитель "КАМАЗ-мастер": наши грузовики остаются самыми быстрыми в мире

© Фото : пресс-служба "КАМАЗ-мастер"/Anton Elikov
Экипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Алмаза Ахмедова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пилот «КАМАЗ-мастер» Богдан Каримов стал победителем международного ралли «Такла-Макан».
  • Экипаж под управлением Каримова занял первое место в генеральной классификации со временем 47 часов 1 минута 55 секунд.
  • Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев заявил, что победа подтвердила надежность и скорость грузовиков «КАМАЗ».
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Руководитель команды "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев после победы на международном ралли "Такла-Макан" заявил, что данный результат является подтверждением того, что грузовики "КАМАЗ" остаются самыми надежными и быстрыми в мире.
В понедельник пилот "КАМАЗ-мастер" Богдан Каримов стал победителем международного ралли "Такла-Макан".
"Ребята продемонстрировали отличный результат, подтвердили правильность нашего решения по составу экипажей. Спасибо всей команде, что поддержали нас. На гонке мы доказали, что делаем правильные шаги. Поздравляю всех с финишем, и спасибо всем, кто был с нами, кто следил за гонкой, болел и переживал за нас. Большое спасибо нашим партнерам за поддержку в это непростое время. Мы победили на ралли "Такла-Макан" и подтвердили, что грузовики "КАМАЗ" остаются самыми надежными и быстрыми в мире", - приводит слова Николаева сайт "КАМАЗ-мастер".
По итогам 13 спецучастков экипаж под управлением Каримова занял первое место в генеральной классификации со временем 47 часов 1 минута 55 секунд.
"Считаю, что гонку мы проехали хорошо, показали наши грузовики на международном ралли в Китае, где нас очень тепло приняли. Ралли очень понравилось, было интересно. Спасибо руководству команды за доверие молодым экипажам представлять "КАМАЗ-мастер" на таком крупном соревновании. Мы выложились на максимум, не подвели, выиграли гонку. За все дни у нашего экипажа особых технических проблем не возникло, проехали гонку ровно и стабильно. И самое главное, что до финиша мы сохранили машину и экипаж в целости и сохранности", - заявил Каримов.
Ралли, получившее прозвище "Дакар Востока", проходило с 16 мая по 1 июня. Гонщики стартовали в Урумчи (Китай) и финишировали в Аксу (Китай).
АвтоКитайУрумчиАксуЭдуард НиколаевБогдан КаримовКАМАЗ-мастер
 
