Кабаева поздравила российских гимнасток с успешным выступлением на ЧЕ
08:55 01.06.2026 (обновлено: 10:11 01.06.2026)
Кабаева поздравила российских гимнасток с успешным выступлением на ЧЕ

Кабаева: ЧЕ подтвердил, что гимнастки из России входят в числе сильнейших в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алина Кабаева поздравила сборную России с успешным выступлением на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии.
  • Сборная России заняла первое место по количеству завоеванных медалей.
  • Российские спортсменки выступили на международной арене с национальным флагом и гимном после длительного перерыва.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Олимпийская чемпионка и двукратная абсолютная чемпионка мира Алина Кабаева поздравила сборную России с успешным выступлением на чемпионате Европы, отметив, что результаты турнира доказывают, что российская художественная гимнастика остается в числе сильнейших в мире.
В воскресенье завершился чемпионат Европы по художественной гимнастике, который прошел в Варне (Болгария). На прошедшем турнире сборная России, выступающая с флагом и гимном, заняла первое место по количеству завоеванных медалей, в активе команды две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды.
"Поздравляю сборную России по художественной гимнастике с успешным выступлением на чемпионате Европы. Этот турнир стал особенным для нашей команды: после длительного перерыва российские спортсменки вновь выступили на международной арене под национальным флагом и гимном России. Это событие имеет большое значение для всего отечественного спорта. Этот чемпионат Европы еще раз подтвердил, что российская художественная гимнастика остается одной из сильнейших в мире и продолжает развиваться. Уверена, впереди у нашей сборной еще много ярких побед и поводов для гордости!" - приводит слова Кабаевой сайт академии "Небесная грация".
Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).
