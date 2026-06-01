Исинбаевой вновь грозит блокировка счетов из-за долга в 705 тысяч рублей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева задолжала более 705 тысяч рублей по налогам, следует из материалов налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным на 1 июня, у Исинбаевой числится долг перед Федеральной налоговой службой более чем на 705,8 тысячи рублей. При этом, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", банковские счета россиянки не заблокированы.

В августе 2025 года ФНС уже приостанавливала операции по счетам Исинбаевой из-за долга в 283,6 тысячи рублей, однако в том же месяце они были разблокированы.