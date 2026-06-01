Исинбаевой вновь грозит блокировка счетов из-за долга в 705 тысяч рублей
10:18 01.06.2026 (обновлено: 10:57 01.06.2026)
Исинбаевой вновь грозит блокировка счетов из-за долга в 705 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елена Исинбаева задолжала более 705 тысяч рублей по налогам.
  • На 1 июня банковские счета Исинбаевой не заблокированы, несмотря на долг.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева задолжала более 705 тысяч рублей по налогам, следует из материалов налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным на 1 июня, у Исинбаевой числится долг перед Федеральной налоговой службой более чем на 705,8 тысячи рублей. При этом, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", банковские счета россиянки не заблокированы.
В августе 2025 года ФНС уже приостанавливала операции по счетам Исинбаевой из-за долга в 283,6 тысячи рублей, однако в том же месяце они были разблокированы.
Исинбаева становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль.
