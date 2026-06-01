11:37 01.06.2026
Иран осудил атаку ВСУ в Старобельске

Багаи: Иран решительно осуждает нападение ВСУ на колледж в Старобельске

  • Иран решительно осуждает нападение ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа.
  • По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, нападение на общежитие представляет собой военное преступление.
ТЕГЕРАН, 1 июн - РИА Новости. Иран решительно осуждает нападение ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Мы решительно осуждаем это преступление", - сказал Багаи в ходе брифинга, комментируя ситуацию в Старобельске.
По его словам, "нападение на детей и женщин, нападение украинского режима" на общежитие, "не соответствует никаким моральным и правовым нормам и представляет собой военное преступление".
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
