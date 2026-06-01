Экс-супруг Хахалевой признал требования Генпрокуратуры об изъятии имущества
13:40 01.06.2026 (обновлено: 15:16 01.06.2026)
Экс-супруг Хахалевой признал требования Генпрокуратуры об изъятии имущества

Заседание суда по делу об обращении в доход государства имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и ее родственников.
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роберт Хахалев признал требования Генпрокуратуры об изъятии имущества в доход государства.
  • Хахалев выразил намерение добровольно передать указанное имущество и не обжаловать решение.
КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Экс-супруг бывшей судьи краснодарского краевого суда Елены Хахалевой Роберт Хахалев признал требования Генпрокуратуры об изъятии имущества в доход государства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд рассматривает антикоррупционный иск Генпрокуратуры к бывшей судье Краснодарского краевого суда Хахалевой, членам ее семьи и другим лицам. Ответчиками по делу, кроме самой экс-судьи, являются четыре члена ее семьи: сестра Наталья, бывший супруг Роберт, сын Кирилл и мать Ольга Хахалевы. Также в качестве ответчиков к делу привлечены 15 аффилированных физических лиц и два юридических, которые, по данным ГП, являлись номинальными собственниками активов семьи Хахалевых и участниками в сокрытии их коррупционных доходов.
"Настоящим заявлением я, Хахалев Роберт Оникович, выражаю свое намерение не возражать против обращения взыскания в доход государства объектов, поименованных ниже в пункте один настоящего ходатайства. Готов добровольно передать указанное имущество в доход Российской Федерации, не обжаловать состоявшееся решение", - зачитал адвокат Хахалева.
В своем заявлении Хахалев частично признал имущественные требования Генпрокуратуры об изъятии в доход государства активов других членов семьи бывшей супруги, а также объектов недвижимости, зарегистрированных на имя Левизы Меситской, Олега Шпака и Ирины Гилан. При этом экс-супруг просил суд не обращать в доход государства объекты, являющиеся единственным для проживания жильем ответчиков, а также имущество других ответчиков, которые в разные периоды времени приобретали у него активы в рамках возмездных сделок.
Хахалев также уточнил, что официальные и фактические отношения с бывшей супругой были прекращены в 2004 году, а с 2006 года он находится в гражданском браке с Левизой Меситской, они имеют троих совместных несовершеннолетних детей.
Сам экс-супруг не явился в суд, передав право на признание иска своему представителю.
В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить против судьи Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия, была объявлена в розыск и в 2022 году арестована заочно. По данным следствия, она отсутствовала на рабочем месте 127 дней и незаконно получила 1,195 миллиона рублей. Позднее Хахалеву задержали в аэропорту Баку, но запрос об экстрадиции не был удовлетворен азербайджанским судом. Адвокат экс-судьи на судебном заседании 27 апреля предоставил доказательства ее фактического проживания в Тбилиси.
В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены многие известные российские артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.
