Гуцан рассказал, кто обвиняется по делу об ударе по Старобельску

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Начальник ГУР МО Украины, командующий силами беспилотных систем, а также командир бригады беспилотных сил Украины привлечены в качестве обвиняемых по делу об ударе по Старобельску, сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали 44.