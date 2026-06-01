Гуцан рассказал, кто обвиняется по делу об ударе по Старобельску

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Начальник ГУР МО Украины, командующий силами беспилотных систем, а также командир бригады беспилотных сил Украины привлечены в качестве обвиняемых по делу об ударе по Старобельску, сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.