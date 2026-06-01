21:05 01.06.2026 (обновлено: 23:47 01.06.2026)
Гуцан рассказал, кто обвиняется по делу об ударе по Старобельску

Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске, ЛНР. Архивное фото
  • По делу об ударе по Старобельску привлечены в качестве обвиняемых начальник ГУР МО Украины, командующий силами беспилотных систем ВСУ Бровди и командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Начальник ГУР МО Украины, командующий силами беспилотных систем, а также командир бригады беспилотных сил Украины привлечены в качестве обвиняемых по делу об ударе по Старобельску, сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.
"Двадцать седьмого мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины… командующий силами беспилотных систем ВСУ Бровди, начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Иващенко", - сказал Гуцан.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали 44.
УкраинаВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеРоссияЛуганская Народная РеспубликаАлександр ГуцанЛеонид ПасечникПроисшествия
 
 
