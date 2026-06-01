Вожатые и подростки на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края. Архивное фото

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за путевки в детские лагеря

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести социальный налоговый вычет за покупку путевок в детские лагеря.

Законопроект о введении такого вычета будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат парламентской фракции СР Александр Ремезков

"Законопроектом уточняются основания предоставления социального налогового вычета, включая в него суммы расходов на приобретение путевок в места, осуществляющие организацию детского отдыха", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что такой вычет предоставляется при условии, что дети отдыхают в круглосуточных лагерях (сезонных или круглогодичных), а также в палаточных лагерях, которые внесены в региональные реестры организаций детского отдыха.

При этом установленный законодательством предел социального налогового вычета (150 тысяч рублей в течении календарного года) проектом не увеличивается.

Также предусматривается, что указанный вычет налогоплательщики могут получить у своего работодателя.

В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что в настоящее время вычет можно получить с расходов на медицину и образование.

"Максимальная сумма налогового вычета составляет 150 тысяч рублей в год, и будет правильно расширить сферу его применения", - добавил он.