Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за путевки в детские лагеря - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 01.06.2026 (обновлено: 10:53 01.06.2026)
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за путевки в детские лагеря

РИА Новости: Миронов предложил ввести вычет за путевки в детские лагеря

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВожатые и подростки на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Вожатые и подростки на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) Орленок в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вожатые и подростки на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили ввести социальный налоговый вычет за покупку путевок в детские лагеря.
  • Вычет предлагается предоставлять при отдыхе детей в круглосуточных и палаточных лагерях, внесенных в региональные реестры организаций детского отдыха.
  • Максимальная сумма налогового вычета останется на уровне 150 тысяч рублей в год и может быть получена у работодателя.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести социальный налоговый вычет за покупку путевок в детские лагеря.
Законопроект о введении такого вычета будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат парламентской фракции СР Александр Ремезков.
Молодожены во время торжественной регистрации брака - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу
14 мая, 16:05
"Законопроектом уточняются основания предоставления социального налогового вычета, включая в него суммы расходов на приобретение путевок в места, осуществляющие организацию детского отдыха", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что такой вычет предоставляется при условии, что дети отдыхают в круглосуточных лагерях (сезонных или круглогодичных), а также в палаточных лагерях, которые внесены в региональные реестры организаций детского отдыха.
При этом установленный законодательством предел социального налогового вычета (150 тысяч рублей в течении календарного года) проектом не увеличивается.
Также предусматривается, что указанный вычет налогоплательщики могут получить у своего работодателя.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
В ГД предложили ввести налоговый вычет компаниям, имеющим детские комнаты
24 апреля, 05:10
В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что в настоящее время вычет можно получить с расходов на медицину и образование.
"Максимальная сумма налогового вычета составляет 150 тысяч рублей в год, и будет правильно расширить сферу его применения", - добавил он.
"Справедливая Россия" предлагает вернуть детский кешбек. Кроме этого, государство должно выделить бюджетные средства на оплату проезда в лагеря, и вместе с налоговым вычетом это станет серьезным финансовым подспорьем для семей с детьми", - подытожил лидер партии.
Посетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
В Госдуме рассказали, какие налоговые вычеты можно оформить до лета
18 апреля, 18:17
 
ОбществоСергей МироновАлександр РемезковСправедливая РоссияГосдума РФСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала