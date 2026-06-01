Игрок "Динамо" Касерес вошел в состав сборной Парагвая на чемпионат мира

- Хуан Касерес из московского "Динамо" вошел в состав сборной Парагвая на предстоящий чемпионат мира по футболу, в список вошли всего 26 игроков.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Защитник московского "Динамо" Хуан Касерес вошел в состав сборной Парагвая на предстоящий чемпионат мира по футболу.
Всего в список вошло 26 игроков, включая бывшего капитана "Динамо" защитника Фабиана Бальбуэну ("Гремио", Бразилия) и экс-защитника "Краснодара" Хуниора Алонсо.
Также в состав вошли защитник Омар Альдерете ("Сандерленд", Англия), полузащитник Диего Гомес ("Брайтон") и бывший нападающий английского "Ньюкасл Юнайтед", а теперь одноклубник Алексея Миранчука Мигель Альмирон ("Атланта Юнайтед").
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Парагвайцы сыграют в группе D с командами США, Австралии и Турции.