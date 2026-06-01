Игрок "Динамо" Касерес вошел в состав сборной Парагвая на чемпионат мира

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Защитник московского "Динамо" Хуан Касерес вошел в состав сборной Парагвая на предстоящий чемпионат мира по футболу.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Парагвайцы сыграют в группе D с командами США, Австралии и Турции.