Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Суперкомпьютер Opta считает сборную Испании главным фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщается на сайте статистического сервиса.

Далее в списке возможных победителей турнира идут действующие чемпионы мира аргентинцы (10,4%), португальцы (7%), бразильцы (6,6%), немцы (5,1%), нидерландцы (3,6%), норвежцы (3,5%), десятку замыкают бельгийцы (2,4%).

Среди хозяев турнира в списке имеющих шансы на победу представлены американцы (1,2%) и мексиканцы (1%). Канадцы не рассматриваются суперкомпьютером в качестве претендентов на титул.