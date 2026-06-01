Рейтинг@Mail.ru
Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:58 01.06.2026
Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу

Суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании главным фаворитом ЧМ по футболу

© Соцсети FIFAВсе участники ЧМ-2026
Все участники ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Соцсети FIFA
Все участники ЧМ-2026
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суперкомпьютер Opta считает сборную Испании главным фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года с вероятностью победы 16,1 процента.
  • Среди возможных победителей турнира также выделяются сборные Франции (13%) и Англии (11,2%).
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Суперкомпьютер Opta считает сборную Испании главным фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщается на сайте статистического сервиса.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Сотрудники полиции на улице Вашингтона - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Секретная служба США ответила на вопрос о безопасности во время ЧМ
Вчера, 17:38
По итогам 10 тысяч симуляций суперкомпьютер оценил шансы испанцев на победу в 16,1%. Сборная Испании является действующим чемпионом Европы. На второй строчке располагается сборная Франции (13%), на третьей - финалисты последнего Евро англичане (11,2%).
Далее в списке возможных победителей турнира идут действующие чемпионы мира аргентинцы (10,4%), португальцы (7%), бразильцы (6,6%), немцы (5,1%), нидерландцы (3,6%), норвежцы (3,5%), десятку замыкают бельгийцы (2,4%).
Среди хозяев турнира в списке имеющих шансы на победу представлены американцы (1,2%) и мексиканцы (1%). Канадцы не рассматриваются суперкомпьютером в качестве претендентов на титул.
Мохаммад Мохеби - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Мохеби из "Ростова" вошел в состав сборной Ирана на ЧМ
Вчера, 16:30
 
ФутболСпортЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    76
    53
  • Футбол
    Завершен
    Австрия
    Тунис
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала