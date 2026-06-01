Мохеби из "Ростова" вошел в состав сборной Ирана на ЧМ
16:30 01.06.2026 (обновлено: 18:04 01.06.2026)
Мохеби из "Ростова" вошел в состав сборной Ирана на ЧМ

Футболист "Ростова" Мохеби вошел в состав сборной Ирана на ЧМ, Азмун — нет

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби вошел в окончательную заявку сборной Ирана для участия в чемпионате мира по футболу.
  • Бывший нападающий казанского «Рубина», «Ростова» и петербургского «Зенита» Сердар Азмун не получил вызов в сборную Ирана.
  • Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, сборная Ирана сыграет в группе G против сборных Новой Зеландии, Бельгии и Египта.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Полузащитник "Ростова" Мохаммад Мохеби вошел в окончательную заявку сборной Ирана для участия в чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике, сообщается в соцсетях иранской сборной.
В понедельник сборная Ирана опубликовала официальную заявку из 26 футболистов на своей странице в Instagram*.
На чемпионате мира сыграют Мохеби, а также ранее выступавшие в России защитник Милад Мохаммади ("Ахмат"), полузащитники Саид Эззатоллахи ("Ростов", "Анжи", "Амкар") и Мохаммад Горбани ("Оренбург").
Бывший нападающий казанского "Рубина", "Ростова" и петербургского "Зенита" Сердар Азмун не получил вызов. Ранее Азмун, который не выступал за сборную Ирана с марта 2025 года, не был включен в предварительную заявку. СМИ сообщали, что причиной такого решения могли стать совместные фотографии Азмуна с шейхами ОАЭ, с территории которых наносились удары по Ирану. На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) Азмун написал, что Иран остается "его сердцем и гордостью", и пожелал национальной команде "успеха и славы на чемпионате мира". Вице-президент Ирана Абдолкарим Хоссейнзаде на своей странице в соцсети X призывал вернуть Азмуна в национальную команду.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе турнира иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (15 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле против команды Египта (26 июня). Сборные выступят в группе G.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ФутболСпортСердар АзмунМохаммад МохебиМилад МохаммадиАхматАнжиРостовЧМ по футболу 2026Иран
 
