Мохеби из "Ростова" вошел в состав сборной Ирана на ЧМ

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Полузащитник "Ростова" Мохаммад Мохеби вошел в окончательную заявку сборной Ирана для участия в чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике, сообщается в соцсетях иранской сборной.
В понедельник сборная Ирана опубликовала официальную заявку из 26 футболистов на своей странице в Instagram*.
Бывший нападающий казанского "Рубина", "Ростова" и петербургского "Зенита" Сердар Азмун не получил вызов. Ранее Азмун, который не выступал за сборную Ирана с марта 2025 года, не был включен в предварительную заявку. СМИ сообщали, что причиной такого решения могли стать совместные фотографии Азмуна с шейхами ОАЭ, с территории которых наносились удары по Ирану. На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) Азмун написал, что Иран остается "его сердцем и гордостью", и пожелал национальной команде "успеха и славы на чемпионате мира". Вице-президент Ирана Абдолкарим Хоссейнзаде на своей странице в соцсети X призывал вернуть Азмуна в национальную команду.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе турнира иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (15 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле против команды Египта (26 июня). Сборные выступят в группе G.
