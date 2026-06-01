Мохеби из "Ростова" вошел в состав сборной Ирана на ЧМ

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Полузащитник "Ростова" Мохаммад Мохеби вошел в окончательную заявку сборной Ирана для участия в чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике, сообщается в соцсетях иранской сборной.