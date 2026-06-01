МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сборная США по футболу обыграла команду Сенегала в товарищеском матче, который прошел в американском городе Шарлотт.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, у которых голы забили Сержиньо Дест (7-я минута), Кристиан Пулишич (20) и Фоларин Балоган (63). В составе проигравших дублем отметился Садио Мане (44, 52).