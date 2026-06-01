Сборная США по футболу обыграла команду Сенегала в товарищеском матче
01:12 01.06.2026 (обновлено: 09:31 01.06.2026)
Сборная США по футболу обыграла команду Сенегала в товарищеском матче

Хозяева ЧМ по футболу американцы обыграли сборную Сенегала в товарищеском матче

Футболист сборной США Кристиан Пулишич
Футболист сборной США Кристиан Пулишич
© Фото : Соцсети
Футболист сборной США Кристиан Пулишич. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная США по футболу обыграла команду Сенегала в товарищеском матче со счетом 3:2.
  • С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира по футболу.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сборная США по футболу обыграла команду Сенегала в товарищеском матче, который прошел в американском городе Шарлотт.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, у которых голы забили Сержиньо Дест (7-я минута), Кристиан Пулишич (20) и Фоларин Балоган (63). В составе проигравших дублем отметился Садио Мане (44, 52).
С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира, где хозяева турнира американцы сыграют в группе D с командами Парагвая, Австралии и Турции. Сборная Сенегала попала в группу I, ее соперниками будут сборные Франции, Ирака и Норвегии.
ФутболСпортКристиан ПулишичСержиньо ДестСадио МанеЧМ по футболу 2026СенегалСША
 
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Тайхман
    66
    32
  • Теннис
    Завершен
    Я. Меншик
    А. Рублев
    67426
    36663
  • Теннис
    Завершен
    Й. д. Йонг
    А. Зверев
    641
    766
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Ж. Фонсека
    5672
    7756
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Швейцария
    Финляндия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Германия
    Финляндия
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    США
    Сенегал
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Польша
    Украина
    0
    2
