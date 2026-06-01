Путин поручил ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Путин поручил обеспечить бесперебойную работу ключевых сервисов, включая "Госуслуги", во время ограничения интернета.
"Правительству совместно с ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", платежных систем, и доступ граждан к таким сервисам, — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Доклад по этой теме должны представить до 1 июля премьер Михаил Мишустин и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.
Мобильный интернет в регионах ограничивают из-за угрозы атак дронов, чтобы противник не смог управлять ими через сотовые сети. Минцифры разработало специальный белый список социально значимых ресурсов, которые работают даже при сбоях.
Другие поручения
- Расширить в регионах практику предоставления участникам СВО и их семьям социальных услуг.
- До 1 сентября обеспечить поддержку потерявшим жилье во время паводка в Дагестане и Чечне.
- Разработать механизмы страхования недвижимости от чрезвычайных ситуаций.
- К осени решить вопрос с отоплением многоквартирных домов в новых регионах.
- Представить предложения о повышении эффективности тепло- и водоснабжения в малонаселенных пунктах.
- Расширить список регионов, которым предоставляют субсидию на проекты комплексного развития территорий.
