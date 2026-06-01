Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 01.06.2026 (обновлено: 10:58 01.06.2026)
Путин поручил ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов

Путин поручил ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших интернет-сервисов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поручил обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, включая "Госуслуги", во время ограничения интернета.
  • Доклад по этой теме должны представить до 1 июля Мишустин и Бортников.
  • Президент также поставил задачу расширить в регионах практику предоставления участникам СВО и их семьям социальных услуг.
  • До 1 сентября необходимо обеспечить поддержку потерявшим жилье во время паводка в Дагестане и Чечне.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Путин поручил обеспечить бесперебойную работу ключевых сервисов, включая "Госуслуги", во время ограничения интернета.
«

"Правительству совместно с ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", платежных систем, и доступ граждан к таким сервисам, — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Банкомат - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Набиуллина: банкоматы и платежные терминалы смогут работать без интернета
22 мая, 14:23
Доклад по этой теме должны представить до 1 июля премьер Михаил Мишустин и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.
Мобильный интернет в регионах ограничивают из-за угрозы атак дронов, чтобы противник не смог управлять ими через сотовые сети. Минцифры разработало специальный белый список социально значимых ресурсов, которые работают даже при сбоях.
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
В РЖД рассказали, когда в поездах будет стабильный интернет
20 мая, 03:34

Другие поручения

  • Расширить в регионах практику предоставления участникам СВО и их семьям социальных услуг.
  • До 1 сентября обеспечить поддержку потерявшим жилье во время паводка в Дагестане и Чечне.
  • Разработать механизмы страхования недвижимости от чрезвычайных ситуаций.
  • К осени решить вопрос с отоплением многоквартирных домов в новых регионах.
  • Представить предложения о повышении эффективности тепло- и водоснабжения в малонаселенных пунктах.
  • Расширить список регионов, которым предоставляют субсидию на проекты комплексного развития территорий.
Путин на совещании по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Путин поручил правительству стимулировать рост экономики
15 апреля, 14:28
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинОбществоРоссияМихаил МишустинАлександр БортниковРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала