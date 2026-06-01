День Северного флота России

1 июня отмечается День Северного флота в 2026 году

Архангельская эскадра

Однако военно-морские силы России на Севере имеют более продолжительную историю. Годом образования Северного флота приказом Главнокомандующего ВМФ РФ от 25 мая 2014 года определен 1733, когда был создан Архангельский военный порт.

Из построенных в Архангельске кораблей была сформирована эскадра, ставшая первым штатным соединением военных кораблей на русском Севере. В зону ответственности Архангельской эскадры входили Белое море и побережье Кольского полуострова.

Русская эскадра на Севере продолжала активно действовать до середины XIX века. В связи с внедрением на флоте судов с паровым двигателем и металлическим корпусом 17 марта (5 марта по старому стилю) 1862 года Архангельский военный порт был закрыт.

Флотилия Северного Ледовитого океана

В апреле 1896 года Государственный Совет ассигновал денежные средства на сооружение порта на Мурмане. В 1899 году состоялось официальное открытие города Александровск (ныне – Полярный), расположенного при Екатерининской гавани. Акватория Екатерининской гавани являлась одним из районов базирования кораблей флотилии Северного Ледовитого океана, созданной 2 июля (19 июня по старому стилю) 1916 года во время Первой мировой войны (1914-1918) приказом морского министра для охраны морских путей на севере России (просуществовала до марта 1920 года; с августа 1918 года входила в состав Белого флота). Флотилия Северного Ледовитого океана располагала базами в Александровске (Полярном), Романов-на-Мурмане (Мурманске), Йоканьге (ныне Островной) и Архангельске.

В ходе Гражданской войны (1917-1922) в России основная часть боевого состава флотилии была утеряна. Оставшиеся в строю корабли вошли в состав созданной в марте 1920 года советским правительством Беломорской военной флотилии, которая в апреле 1920 года была преобразована в Морские силы Северного моря.

Однако сохранить военный флот на Севере Советской республике не удалось. Трудное экономическое положение страны вынудило правительство пойти на существенное сокращение Военно-морских сил. В мае 1922 года было принято решение о расформировании Морских сил Северного моря. Часть кораблей вместе с личным составом перешла в морскую пограничную охрану, часть была передана промысловому флоту и переоборудована в рыболовные траулеры.

Северная военная флотилия

В апреле 1933 года советское правительство, понимая важность Северного театра для обороны морских границ государства, приняло постановление о переводе части кораблей с Балтийского моря на север с целью создания в этом районе регулярного объединения Военно-морских сил. Из этих кораблей, согласно циркуляру начальника штаба РККА от 1 июня 1933 года, была сформирована Северная военная флотилия. Первоначально она базировалась в Мурманске, а в 1935 году местом ее базирования стал Полярный, где была создана главная база.

Северный флот

11 мая 1937 года Северную военную флотилию преобразовали в Северный флот (СФ).

Во время Советско-финляндской войны (1939-1940) Северный флот поддерживал действия войск Красной Армии на суше и обеспечивал воинские перевозки по коммуникациям в Баренцевом и Белом морях.

Северный флот в годы Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) Северный флот оборонял морское побережье советского Заполярья, поддерживал сухопутные войска, защищал свои морские коммуникации и нарушал коммуникации противника. Корабли и авиация Северного флота обеспечили переходы 76 союзных конвоев с 1463 транспортами и 1152 кораблями охранения. По внутренним коммуникациям Северного Ледовитого океана было проведено 1548 конвоев. Силами флота за годы Великой Отечественной войны уничтожено 628 и повреждено 237 боевых кораблей и транспортов противника общим тоннажем свыше одного миллиона тонн, 1308 самолетов.

За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны 12 боевых кораблей, частей и соединений флота были удостоены звания гвардейских, 47 награждены орденами, 14 присвоены почетные наименования. Более 48 тысяч североморцев были награждены орденами и медалями, 85 из них были удостоены звания Герой Советского Союза, а троим из них присвоено это звание дважды.

Послевоенный рывок: атомный ракетоносный океанский флот

В послевоенные годы СФ значительно повысил свою мощь , он стал атомным, ракетоносным, приобрел способность решать задачи на всем пространстве Мирового океана. В сентябре 1955 года в Белом море впервые в мире был произведен старт баллистической ракеты с подводной лодки. В марте 1959 года в состав флота вошла первая отечественная атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", которая в июле 1962 года совершила успешный поход подо льдами в высокоширотные районы Арктики.

В 1963 году две атомные подводные лодки К-115 и К-178 совершили переход Северным морским путем с Северного на Тихоокеанский флот, а К-181 под командованием капитана 2 ранга Юрия Сысоева всплыла в географической точке Северного полюса. С тех пор подводные лодки Северного флота выполняют задачи дальних походов под арктическими льдами на постоянной основе.

Подводники Северного флота совершили и первые в отечественной военной истории групповые трансокеанские походы под водой. В октябре 1959 – марте 1960 года группа дизель-электрических подводных лодок Северного флота совершила переход на Камчатку через Атлантический и Индийский океаны и вокруг Австралии.

В период глобального противостояния в Мировом океане огромная нагрузка легла на силы общего назначения флота. С середины 1960-х годов они несли боевую службу в Атлантическом океане, Баренцевом, Норвежском и Средиземном морях.

Одновременно флот обеспечивал освоение новых кораблей, боевой техники, морских вооружений и технических средств. В 1970-1980-х годах на Северном флоте были отработаны основы технической эксплуатации и применение тяжелых авианесущих крейсеров с палубными штурмовиками вертикального взлета и посадки Як-38, а также тяжелых ракетных крейсеров с ядерными энергетическими установками, вооруженных оперативно-тактическими противокорабельными ракетными комплексами.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в послевоенный период, 51 североморец был удостоен звания Героя Советского Союза.

Северный флот на сломе эпох

В июле 1992 года на кораблях Северного флота в числе первых был поднят Андреевский флаг. В 1990-х годах флоту пришлось выполнять задачи в принципиально новых условиях – политической и экономической нестабильности внутри страны, при резком и необоснованном сокращении боевого и численного состава, недостаточном финансирования, не обеспечивавшим поддержание боеготовности сил и войск, остававшихся в составе флота. Это потребовало от командования и всех категорий личного состава флота большого физического и морального напряжения, моральной стойкости и гражданской ответственности. Но даже в этих условиях моряки-североморцы добивались высоких результатов.

В 1994 году атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-18 "Карелия" и многоцелевая атомная подводная лодка Б-414 "Даниил Московский" совершили поход на Северный полюс, произвели пуск баллистической ракеты и водрузили там Андреевский флаг и Государственный флаг Российской Федерации. В декабре 1995-го — марте 1996 года впервые после длительного перерыва отряд боевых кораблей Северного флота в составе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и эскадренного миноносца "Бесстрашный" выполнил поход на боевую службу в Средиземное море. Морские пехотинцы Северного флота принимали участие в боевых действиях в Чеченской Республике в 1995-1996 и 1999-2000 годах.

Северный флот сегодня: мощь и стратегическое сдерживание

Северный флот является самым мощным военным флотом России и продолжает оставаться надежным щитом нашей Родины.

На вооружении Северного флота уникальные корабли океанской зоны, в том числе фрегаты с гиперзвуковыми "Цирконами" и высокоточными "Калибрами". Главная же его особенность – морские стратегические ядерные силы. На Северном флоте они представлены стратегическими ракетоносцами проекта 667 БДРМ и приходящими им на смену ракетными подводными крейсерами стратегического назначения четвертого поколения проектов "Борей" и "Борей-А".

Освоение Арктики и подготовка новых кораблей

Сегодня флот успешно решает поставленные перед ним задачи в различных районах Мирового океана, выполнены походы на боевую службу в Атлантический, Тихий и Индийский океаны, Средиземное море и Аденский залив.

В рамках стратегического сдерживания ракетными подводными лодками флота непрерывно решаются задачи боевого патрулирования и боевого дежурства в заданных районах Мирового океана.

В мирное время за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, 30 военнослужащих Северного флота были удостоены высшего звания – Герой Российской Федерации.

Продолжается освоение и изучение Арктического театра, стала повседневной практика походов кораблей и судов Северного флота на острова Новосибирского архипелага, Новой Земли и архипелага Земли Франца-Иосифа. Совершенствуется система военной инфраструктуры на арктических островах.

Активно идет освоение новой техники, в том числе и для других флотов. Подводные лодки "Юрий Долгорукий" и "Северодвинск", "Александр Невский" и "Ростов-на-Дону", надводные корабли "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", – далеко не полный список кораблей, прошедших подготовку в суровых условиях Крайнего Севера в последнее время.

Личный состав Северного флота с достоинством и честью выполняет свой патриотический и воинский долг, демонстрирует примеры мужества и героизма в входе специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине.

По традиции в День Северного флота во всех объединениях и соединениях СФ проходят торжественные митинги, а на кораблях – церемонии подъема Военно-морского флага.