FIDE учредила премию за выдающиеся достижения в шахматах
14:09 01.06.2026 (обновлено: 15:55 01.06.2026)
FIDE учредила премию за выдающиеся достижения в шахматах

  • Международная шахматная федерация (FIDE) объявила об учреждении премии FIDE Excellence Awards для награждения за выдающиеся достижения в шахматном сообществе.
  • Первая церемония вручения премии состоится в сентябре 2026 года в Самарканде в рамках 46-й Всемирной шахматной олимпиады.
  • Премии будут вручаться в шести основных и пяти дополнительных категориях, а прием заявок начался 1 июня и продлится до 30 июня.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Международная шахматная федерация (FIDE) на официальном сайте объявила об учреждении премии FIDE Excellence Awards, которая будет отмечать выдающиеся достижения, проекты и инициативы в мировом шахматном сообществе.
Премия будет присуждаться за успехи в предыдущем двухлетнем цикле - после каждой Всемирной шахматной олимпиады. Первая церемония вручения состоится в сентябре 2026 года в Самарканде (Узбекистан) в рамках 46-й олимпиады.
Награды будут вручаться в шести основных и пяти дополнительных категориях. В основные награды вошли премии "Лучший шахматист", "Лучшая шахматистка", "Лучший турнир Round-Robin", "Лучший турнир Open", "Лучшая федерация", "Лучшая шахматная инициатива". Дополнительные категории: "Лучшая команда", "Прорыв года", "Возвращение года", "Игрок года с ограниченными возможностями", "Лучший творец (создатель контента)".
Прием заявок начался 1 июня и продлится до 30 июня. Шорт-лист из десяти номинантов будет опубликован 15 июля. Победителей определит специальное жюри, их имена объявят в Самарканде в сентябре.
