FIDE учредила премию за выдающиеся достижения в шахматах

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Международная шахматная федерация (FIDE) на официальном сайте объявила об учреждении премии FIDE Excellence Awards, которая будет отмечать выдающиеся достижения, проекты и инициативы в мировом шахматном сообществе.

Премия будет присуждаться за успехи в предыдущем двухлетнем цикле - после каждой Всемирной шахматной олимпиады. Первая церемония вручения состоится в сентябре 2026 года в Самарканде Узбекистан ) в рамках 46-й олимпиады.

Награды будут вручаться в шести основных и пяти дополнительных категориях. В основные награды вошли премии "Лучший шахматист", "Лучшая шахматистка", "Лучший турнир Round-Robin", "Лучший турнир Open", "Лучшая федерация", "Лучшая шахматная инициатива". Дополнительные категории: "Лучшая команда", "Прорыв года", "Возвращение года", "Игрок года с ограниченными возможностями", "Лучший творец (создатель контента)".