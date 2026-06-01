МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Евросоюз и Великобритания надеются вовлечь США в прямой конфликт с Россией после ухода президента Дональда Трампа, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"У меня такое ощущение, что европейцы все поставили на Украину. Она стала смыслом существования Брюсселя. <…> Все крутится вокруг Украины, для них существует только Украина. Но <…> у Европы нет ни денег, ни боеприпасов, чтобы воевать с Россией. Так в чем тогда смысл, кроме как готовиться к этому? Мне кажется, в Брюсселе надеются, что Трамп вскоре уйдет со сцены. <…> Европейцы фантазируют о том, как они покажут США, что Россия слаба, чтобы потом можно было привлечь их к участию в конфликте", — отметил он.
При этом Крук подчеркнул, что поведение европейцев противоречит их собственным интересам.
"Король Карл сказал, выступая в Конгрессе США, <…> что теперь Америка должна вместе с Европой готовиться к войне с Россией. Я не понимаю, <…> почему это вообще должно быть в интересах Европы?" — задался вопросом эксперт.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.