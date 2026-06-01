Рейтинг@Mail.ru
ЕС не воспринял всерьез запрос Украины на членство, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 01.06.2026
ЕС не воспринял всерьез запрос Украины на членство, пишут СМИ

Stampa: ЕС считает, что Украине нужно 10 лет реформ для вступления в союз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брюсселе не восприняли всерьез требование Владимира Зеленского дать Украине членство в Евросоюзе в 2027 году.
  • Украине понадобится около десяти лет на завершение необходимых для вступления в ЕС реформ.
РИМ, 1 июн - РИА Новости. Брюссель не воспринял всерьез требование Владимира Зеленского дать Украине членство в Евросоюзе в 2027 году, стране понадобится около 10 лет на завершение необходимых для вступления реформ, сообщила итальянская газета Stampa со ссылкой на европейские источники.
Издание Euractiv со ссылкой на еврочиновника 26 мая сообщало, что в ЕС надеются начать прямые переговоры с Украиной по членству до следующего саммита Европейского совета, который пройдет 18-19 июня. Владимир Зеленский еще в январе потребовал от союза принять Украину в состав объединения в 2027 году.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
ЕК рассказала, что нужно сделать Киеву для получения транша кредита ЕС
Вчера, 14:50
Брюсселе никто не воспринял всерьез предложение… Зеленского, выдвинутое некоторое время назад, гарантировать полноправное членство Украины в ЕС к 2027 году. Источники, знакомые с ситуацией, даже говорят о том, что Киеву потребуется около 10 лет, чтобы завершить реформы, необходимые для закрытия переговорных глав", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что дискуссия о членстве Украины вернулась в число актуальных тем после поражения на выборах в Венгрии бывшего премьера Виктора Орбана, который выступал против вступления Киева в Евросоюз.
Европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства стандартам ЕС и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы назвать Украине дату ее возможного вступления в блок. Несколько европейских стран также выступают против присоединения Украины к ЕС.
Флаг на норвежской границе - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Норвегия может пересмотреть отношение к членству в ЕС, заявил глава МИД
Вчера, 13:07
 
В миреУкраинаБрюссельКиевВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанКайя КалласЕвросоюзЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала