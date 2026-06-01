ЕС не воспринял всерьез запрос Украины на членство, пишут СМИ

РИМ, 1 июн - РИА Новости. Брюссель не воспринял всерьез требование Владимира Зеленского дать Украине членство в Евросоюзе в 2027 году, стране понадобится около 10 лет на завершение необходимых для вступления реформ, сообщила итальянская газета Stampa со ссылкой на европейские источники.
Издание Euractiv со ссылкой на еврочиновника 26 мая сообщало, что в ЕС надеются начать прямые переговоры с Украиной по членству до следующего саммита Европейского совета, который пройдет 18-19 июня. Владимир Зеленский еще в январе потребовал от союза принять Украину в состав объединения в 2027 году.
"В Брюсселе никто не воспринял всерьез предложение… Зеленского, выдвинутое некоторое время назад, гарантировать полноправное членство Украины в ЕС к 2027 году. Источники, знакомые с ситуацией, даже говорят о том, что Киеву потребуется около 10 лет, чтобы завершить реформы, необходимые для закрытия переговорных глав", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что дискуссия о членстве Украины вернулась в число актуальных тем после поражения на выборах в Венгрии бывшего премьера Виктора Орбана, который выступал против вступления Киева в Евросоюз.
Европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства стандартам ЕС и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы назвать Украине дату ее возможного вступления в блок. Несколько европейских стран также выступают против присоединения Украины к ЕС.