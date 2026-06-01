Помощница Эпштейна заявила, что экс-принц Эндрю приглашал ее домой

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Одна из близких помощниц скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна Сара Келлен заявила, что экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, попавший в опалу из-за связей с Эпштейном, приглашал ее к себе домой, пишет газета Daily Mail со ссылкой на ее показания на закрытых слушаниях в конгрессе США.
"В ходе дачи показаний в этом месяце членам палаты представителей США на закрытом заседании, она, в частности, заявила, что Эндрю пригласил госпожу Келлен навестить его либо в (резиденции - ред.) "Роял-Лодж" в Виндзоре, из которого его выселили в декабре, либо в Букингемском дворце", - говорится в публикации газеты.
По информации издания, 46-летняя Келлен с 2001 года была личным ассистентом Эпштейна на протяжении более чем 10 лет.
Эндрю был задержан в конце февраля по делу о служебном злоупотреблении на посту торгового представителя из-за пересылки Эпштейну государственных документов. Его отпустили после 11-часового допроса. Также были проведены обыски в королевских резиденциях, связанных с опальным принцем. В начале декабря 2025 года король Карл III лишил своего брата всех титулов.