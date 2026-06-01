ЕК рассказала, что нужно сделать Киеву для получения транша кредита ЕС

БРЮССЕЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Украине для получения первого транша кредита ЕС еще нужно завершить ряд технических этапов, а Брюссель проверит, выполнены ли условия, заявил в понедельник представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

"Что касается кредитного соглашения, то с украинской стороны еще предстоит завершить ряд технических и процедурных этапов", - сказал Уйвари на брифинге.

Представитель ЕК добавил, что Брюссель проконтролирует выполнение Киевом условий получения финансовой помощи.

"Нам остается проверить, выполнены ли условия, связанные с первым траншем в рамках программы макрофинансовой помощи Украине", - отметил он.