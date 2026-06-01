ЕК рассказала, что нужно сделать Киеву для получения транша кредита ЕС
14:50 01.06.2026
© AP Photo / Omar Havana — Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Украине для получения первого транша кредита ЕС еще нужно завершить ряд технических этапов, а Брюссель проверит, выполнены ли условия, заявил в понедельник представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.
"Что касается кредитного соглашения, то с украинской стороны еще предстоит завершить ряд технических и процедурных этапов", - сказал Уйвари на брифинге.
Представитель ЕК добавил, что Брюссель проконтролирует выполнение Киевом условий получения финансовой помощи.
"Нам остается проверить, выполнены ли условия, связанные с первым траншем в рамках программы макрофинансовой помощи Украине", - отметил он.
Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщал, что Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по выделению Киеву кредита на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы. ЕС в декабре 2025 года решил предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Выплаты должны начаться в середине июня.
