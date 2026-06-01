Утечек экзаменационных материалов в первый день ЕГЭ не было, заявил Кравцов

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Никаких утечек экзаменационных материалов в первый день основного периода ЕГЭ-2026 не было, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Экзамен прошел без сбоев, организованно, никаких утечек экзаменационных материалов не было", - сказал Кравцов журналистам.
В России 1 июня стартовал основной период ЕГЭ. В 2026 году его сдают почти 750 тысяч человек, в том числе более 663 тысяч выпускников текущего года.