17:50 01.06.2026
Детей, пострадавших при взрыве газа в Ингушетии, будут лечить в Дагестане

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Ингушетия/Telegram
  • В результате взрыва газа в частном доме в селении Троицкое пострадали пять человек, в том числе трое детей.
  • Троих детей перевезли на лечение в ожоговый центр в Дагестане, их родители остались в Сунженской районной больнице.
НАЛЬЧИК, 1 июн – РИА Новости. Троих детей, которые пострадали в результате взрыва газа в частном доме в селе в Сунженском районе Ингушетии, перевезли на лечение в ожоговый центр в Дагестан, их родители остались в местной больнице, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
В воскресенье в результате взрыва газовоздушной смеси в частном доме в селении Троицкое пострадали пять человек, в том числе трое детей. В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что пострадавшим детям полтора года, четыре года и восемь лет. Все пострадавшие находятся в реанимации: взрослые – с 90% ожогов тела, дети – с ожогами лица, туловища, верхних и нижних конечностей третьей степени.
По данным местных властей, причиной ЧП могли стать нарушения при подключении дома к газовым сетям. СУСК РФ по региону возбудило по факту взрыва уголовное дело.
"Всех троих детей перевезли на лечение в ожоговый центр в Дагестан, их состояние стабильно тяжелое. Их родители также в тяжелом состоянии остаются в Сунженской районной больнице", - сказал собеседник агентства.
Женщина и двое детей погибли после взрыва газа в частном доме в Ингушетии
