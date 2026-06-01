Детей, пострадавших при взрыве газа в Ингушетии, будут лечить в Дагестане

НАЛЬЧИК, 1 июн – РИА Новости. Троих детей, которые пострадали в результате взрыва газа в частном доме в селе в Сунженском районе Ингушетии, перевезли на лечение в ожоговый центр в Дагестан, их родители остались в местной больнице, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

В воскресенье в результате взрыва газовоздушной смеси в частном доме в селении Троицкое пострадали пять человек, в том числе трое детей. В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что пострадавшим детям полтора года, четыре года и восемь лет. Все пострадавшие находятся в реанимации: взрослые – с 90% ожогов тела, дети – с ожогами лица, туловища, верхних и нижних конечностей третьей степени.