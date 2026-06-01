ДельтаЛизинг приглашает на Международную выставку RosUpack 2026

МОСКВА, 1 июн – пресс-служба компании "ДельтаЛизинг". Компания Компания "ДельтаЛизинг" (входит в группу "Инсайт Лизинг") примет участие в 30-й Международной выставке упаковочной индустрии RosUpack 2026 (Росупак – 18+), которая состоится с 16 по 19 июня в МВЦ "Крокус Экспо".

На стенде компании будут представлены решения для финансирования упаковочных производств: от покупки отдельных единиц оборудования до запуска производственных линий "под ключ" и обновления уже действующих мощностей. Эксперты ДельтаЛизинг также поделятся работой цифровых сервисов для сопровождения сделок и экспресс-решениями для рассмотрения заявок в сжатые сроки.

"Сейчас производствам нужны быстрые и понятные инструменты, которые помогают решать задачи и закрывать потребности бизнеса оперативно. Кто-то меняет фасовочную машину, кто-то внедряет линию маркировки, кто-то расширяет ассортимент и поэтому запускает новую линию. Учитывая, что любой простой напрямую влияет на выручку, мы предлагаем решения с ускоренным согласованием и реализацией, полностью понимая специфику производственных задач", – отметила руководитель направления по работе с ключевыми партнерами ДельтаЛизинг Валерия Новикова.

По данным компании, сегодня ДельтаЛизинг финансирует около 15% сделок на рынке упаковочного оборудования в России. Среди клиентов – производители упаковки, пищевые предприятия и логистические компании. На каждом этапе лизингополучателя сопровождает персональный клиентский менеджер и личная проектная команда специалистов от бухгалтеров до инженеров.

По данным "Эксперт РА" за 2025 год, ДельтаЛизинг занимает первое место в стране в разрезе лизинга оборудования для пищевой промышленности, включая холодильное и оборудование для ресторанов. И второе место по финансированию складских погрузчиков и складскому, упаковочному оборудованию и оборудованию для производства тары.

RosUpack 2026 – одна из ключевых и масштабных отраслевых выставок в России и СНГ. В 2026 году в ней примут участие более 1 тысячи компаний. Ожидается, что площадку посетят свыше 30 тысяч специалистов отрасли.

В третий день мероприятия, 18 июня, состоится конференция: "Оборудование, сервис и контроль упаковочной индустрии". Заместитель генерального директора по московскому региону компании "ДельтаЛизинг" Елена Дергач выступит с презентацией и кейсами на тему "Лизинг оборудования как поддержка реального сектора экономики".

Мероприятие пройдет в Москве, в павильонах 2 и 3 МВЦ "Крокус Экспо". Стенд компании "ДельтаЛизинг" C1025, Павильон 2, Зал 8.

Решение о выборе поставщика, предмете лизинга и условиях сделки принимается лизингополучателем самостоятельно.