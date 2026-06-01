Названа причина отравления угарным газом шести человек в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 1 июн - РИА Новости. Газовый водонагреватель, который был подключен с нарушением, стал причиной отравления угарным газом шести человек в многоквартирном доме в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики Дагестана.

"Газовый водонагреватель был подключен с нарушением требований, а именно – с использованием несертифицированного гибкого шланга, а монтаж был выполнен с грубыми ошибками. Все это привело к выделению в квартире угарного газа", – сказала собеседница агентства.