Названа причина отравления угарным газом шести человек в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 1 июн - РИА Новости. Газовый водонагреватель, который был подключен с нарушением, стал причиной отравления угарным газом шести человек в многоквартирном доме в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики Дагестана.
"Газовый водонагреватель был подключен с нарушением требований, а именно – с использованием несертифицированного гибкого шланга, а монтаж был выполнен с грубыми ошибками. Все это привело к выделению в квартире угарного газа", – сказала собеседница агентства.
В канале минздрава Дагестана на платформе "Макс" сообщается, что двоих пострадавших детей доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу, четверых взрослых - в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. По данным ведомства, жизни и здоровью пациентов ничто не угрожает.