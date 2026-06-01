Рейтинг@Mail.ru
Названа причина отравления угарным газом шести человек в Дагестане - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 01.06.2026 (обновлено: 19:47 01.06.2026)
Названа причина отравления угарным газом шести человек в Дагестане

Причиной отравления угарным газом 6 человек в Дагестане стал водонагреватель

© Фото : Минэнерго Дагестана/TelegramГазовый водонагреватель в квартире в Махачкале, где шесть человек отравились угарным газом
Газовый водонагреватель в квартире в Махачкале, где шесть человек отравились угарным газом - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото : Минэнерго Дагестана/Telegram
Газовый водонагреватель в квартире в Махачкале, где шесть человек отравились угарным газом
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Махачкале шесть человек, включая двоих детей, отравились угарным газом в многоквартирном доме.
  • Причиной отравления стал газовый водонагреватель, подключенный с нарушением требований.
МАХАЧКАЛА, 1 июн - РИА Новости. Газовый водонагреватель, который был подключен с нарушением, стал причиной отравления угарным газом шести человек в многоквартирном доме в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики Дагестана.
Ранее ГУ МЧС России по республике сообщило, что в квартире в жилом доме на улице Магомета Гаджиева в Махачкале угарным газом отравились шесть человек, в том числе двое детей. Всех доставили в медицинские учреждения.
"Газовый водонагреватель был подключен с нарушением требований, а именно – с использованием несертифицированного гибкого шланга, а монтаж был выполнен с грубыми ошибками. Все это привело к выделению в квартире угарного газа", – сказала собеседница агентства.
В канале минздрава Дагестана на платформе "Макс" сообщается, что двоих пострадавших детей доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу, четверых взрослых - в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. По данным ведомства, жизни и здоровью пациентов ничто не угрожает.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
В Москве двух сотрудников ОМВД уличили в получении взяток
Вчера, 19:13
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала