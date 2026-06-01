Сборная Бразилии по футболу разгромила команду Панамы в товарищеском матче

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сборная Бразилии по футболу на своем поле крупно обыграла команду Панамы в товарищеском матче.
Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана" и завершилась победой хозяев со счетом 6:2. В составе бразильской сборной отличились Винисиус Жуниор (2), Каземиро (39), Райан (53), Лукас Пакета (60), Игор Тиаго (63, с пенальти) и Данило (81). У команды Панамы гол забил Карлос Харви (84), также автором автогола стал форвард сборной Бразилии Матеус Кунья (14).
В стартовом составе сборной Бразилии вышел футболист петербургского "Зенита" Луис Энрике, он не отметился результативными действиями и был заменен в начале второго тайма. На 46-й минуте встречи на поле вышел защитник "Зенита" Дуглас Сантос, он записал на свой счет результативную передачу.
01 июня 2026 • начало в 00:30
01’ • Винисиус Жуниор
(Каземиро)
39’ • Каземиро
53’ • Райан
60’ • Лукас Пакета
63’ • Тьяго Родригес (П)
81’ • Данило
14’ • Матеус Кунья (А)
84’ • Карлос Харви