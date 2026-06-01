Рейтинг@Mail.ru
Сборная Бразилии по футболу разгромила команду Панамы в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
07:29 01.06.2026
Сборная Бразилии по футболу разгромила команду Панамы в товарищеском матче

Сборная Бразилии по футболу разгромила команду Панамы со счетом 6:2

© Фото : Пресс-служба сборной БразилииФутболисты сборной Бразилии
Футболисты сборной Бразилии - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото : Пресс-служба сборной Бразилии
Футболисты сборной Бразилии. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Бразилии по футболу обыграла команду Панамы в товарищеском матче со счетом 6:2.
  • Встреча прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сборная Бразилии по футболу на своем поле крупно обыграла команду Панамы в товарищеском матче.
Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана" и завершилась победой хозяев со счетом 6:2. В составе бразильской сборной отличились Винисиус Жуниор (2), Каземиро (39), Райан (53), Лукас Пакета (60), Игор Тиаго (63, с пенальти) и Данило (81). У команды Панамы гол забил Карлос Харви (84), также автором автогола стал форвард сборной Бразилии Матеус Кунья (14).
В стартовом составе сборной Бразилии вышел футболист петербургского "Зенита" Луис Энрике, он не отметился результативными действиями и был заменен в начале второго тайма. На 46-й минуте встречи на поле вышел защитник "Зенита" Дуглас Сантос, он записал на свой счет результативную передачу.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе С сборная Бразилии сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии. Команда Панамы выступит в группе L, где ей будут противостоять сборные Англии, Хорватии и Ганы.
Товарищеские матчи
01 июня 2026 • начало в 00:30
Завершен
Бразилия
6 : 2
Панама
01‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Каземиро)
39‎’‎ • Каземиро
(Винисиус Жуниор)
53‎’‎ • Райан
(Тьяго Родригес)
60‎’‎ • Лукас Пакета
(Дуглас Сантос)
63‎’‎ • Тьяго Родригес (П)
81‎’‎ • Данило
(Лукас Пакета)
14‎’‎ • Матеус Кунья (А)
84‎’‎ • Карлос Харви
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортБразилияПанамаРио-де-Жанейро (город)ДанилоЧМ по футболу 2026Винисиус ЖуниорКаземироЛукас ПакетаЗенит
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Тайхман
    66
    32
  • Теннис
    Завершен
    Я. Меншик
    А. Рублев
    67426
    36663
  • Теннис
    Завершен
    Й. д. Йонг
    А. Зверев
    641
    766
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Ж. Фонсека
    5672
    7756
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Швейцария
    Финляндия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Германия
    Финляндия
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    США
    Сенегал
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Польша
    Украина
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала