В "Акроне" ответили на вопрос о продаже Беншимола после чемпионата мира

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор тольяттинского футбольного клуба "Акрон" Константин Клюшев в разговоре с РИА Новости допустил возможность трансфера нападающего Жилсона Беншимола после чемпионата мира 2026 года.
Летом Беншимол в составе сборной Кабо-Верде примет участие в чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Соперниками его команды по группе H будут сборные Испании, Саудовской Аравии и Уругвая.
"Все вероятно, - сказал Клюшев, отвечая на вопрос о возможной продаже Беншимола летом. - Мы узнаем об этом постфактум, после чемпионата мира. Самоцели продать нет. Мы любим и ценим его как игрока нашей команды. Поступит хорошее предложение, мы будем его рассматривать, как и по любому футболисту нашего клуба".
Беншимол выступает за "Акрон" с 2024 года. В прошлом сезоне 24-летний форвард принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забив 12 мячей. В стыковых матчах нападающий на выезде оформил дубль в ворота волгоградского "Ротора" (2:0 - на выезде, 0:1 - дома) и помог тольяттинцам остаться в Российской премьер-лиге на сезон-2026/27.