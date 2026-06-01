Бастрыкин: с места атаки ВСУ на колледж в ЛНР изъяли фрагменты семи дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С места атаки на колледж в Старобельске в ЛНР изъяли фрагменты семи БПЛА.
- Об этом сообщил Александр Бастрыкин.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что с места атаки на колледж в Старобельске в ЛНР изъяты фрагменты семи БПЛА.
"В настоящее время в медицинских учреждениях на лечении находится девять пострадавших. На месте происшествия обнаружены и изъяты семь БПЛА, фрагменты летательных аппаратов, осколки боеприпасов и поражающие элементы, а также фрагменты антенны Starlink", - сказал Бастрыкин на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали 44.