В Курской области мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Щекино Курской области в результате атаки дрона погиб мирный житель.
- Погибшему было 53 года.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате атаки дрона в селе Щекино Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сегодня в селе Щекино Рыльского района вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль. К огромной скорби, погиб мирный житель. Геннадию Васильевичу было 53 года", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18