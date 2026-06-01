МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. После атаки ВСУ на колледж в Старобельске обнаружили части антенны Starlink, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Президент России Владимир Путин в понедельник провел совещание о мерах поддержки родственников погибших и пострадавших в результате теракта в Старобельске и о ходе расследования этого преступления.
"На месте происшествия обнаружены и изъяты семь двигателей БПЛА, фрагменты летательных аппаратов, осколки боеприпасов и фрагменты антенны Starlink", - сказал Бастрыкин на совещании.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.